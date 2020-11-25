美國新冠疫情惡化或好轉 感恩節是關鍵點

各方擔心新冠疫情在感恩節假期後，疫情會加速升，住院人數會翻倍，醫院人力吃緊。圖為奧勒岡州波特蘭市一家醫院治療新冠病患的注射設備。(美聯社)

疫情 不斷升溫之際，賓州宣布如果邀請親友到家裡聚會，所有人都應該戴口罩，但住在史賓斯堡(Shippensburg)的60歲居民雀斯納(Barb Chestnut)則說，沒打算要遵守規定，「沒人能命令我在自己家裡能做什麼，或不能做什麼。他們又沒幫我付帳單，所以別想來指揮我」。

為了避免新冠病毒進一步擴散導致疫情失控，各地州長、市長近來紛紛宣布戴口罩規定，並對小型室內聚會祭出限制措施。雖然地方政府的防疫 規定有其法律效力，但從現實層面來看，卻是難以落實，只能靠民眾自動自發。

不少民眾聽從公共衛生專家建議，縮減今年感恩節的過節計畫，避免親友聚餐，與不同住在一起的親朋好友見面時會戴上口罩。但是，不可避免的是，另一些民眾將對州政府與地方政府的防疫新規充耳不聞。衛生專家警告說，這些民眾恐將對疫情下已經負荷沉重的醫療系統造成更大壓力，並讓美國 確診案例及染疫死亡人數，在年底聖誕節假期間一路飆高。

費城兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia)政策實驗室主任魯賓(David Rubin)指出：「今年3月初開始出現疫情的時候，我們並沒有預料到感恩節與聖誕節，我們也沒有現在這個疾病資料庫。對我來說，未來幾周是最令人憂心的。」

魯賓指出，美國疫情很可能因為感恩節而「嚴重惡化」；他表示，很多民眾抗拒防疫規定，雖無法預測民眾會怎麼做，但可以發現防疫規定並沒有受到民眾全面接受。

約翰霍普金斯大學公布的疫情追蹤報告顯示，目前全美每日新增確診染疫案例約17萬2000例，幾乎是今年10月底統計數字的一倍。感恩前來臨前夕，全美染疫住院率、死亡率及確診率統統直線上升。

猶他州、佛蒙特州均已宣布全面禁止社交聚會，費城、威斯康辛州丹恩郡(Dane Count)也有相同禁令。肯塔基州規定，聚會人數只能限於兩個家庭之間，總人數不得超過八人，俄勒岡州的類似限制，人數限制則壓低到六人。加州則已發布隔夜宵禁。

就連共和黨籍州長的州，經過數個月拒絕要求民眾戴口罩之後，最近也紛紛宣布戴口罩規定，聯邦衛生主管機關已呼籲民眾，今年感恩節應該避免出門。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)