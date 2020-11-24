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1張圖看疫情：全美確診破1242萬例 紐約州破60萬

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華大：白登明年就職前 美確診恐達2000萬人

編譯林梅婕／綜合23日電
新冠疫情升級，隨著感恩節假期來臨，更多人想要檢測新冠，以便可以放心過節。圖為柯羅拉多州格倫伍德泉市23日民眾在帳篷內，接受檢測。(美聯社)
新冠疫情升級，隨著感恩節假期來臨，更多人想要檢測新冠，以便可以放心過節。圖為柯羅拉多州格倫伍德泉市23日民眾在帳篷內，接受檢測。(美聯社)

全美確診人數已累積超過1240萬人，根據華盛頓大學(Washington University)的模型預測，明年1月20日民主黨總統當選人白登(Joe Biden)就職典禮時，確診人數恐怕增至2000萬人；因此白登交接團隊及公衛專家也希望白宮能幫助他們取得更多內部數據，以為明年抗疫提前準備。

密蘇里州華盛頓大學的預測模型指出，若國內持續讓經濟活動保持運作及校園開放，又不嚴格實施戴口罩的規定，則未來兩個月確診恐累積超過2000萬例，死亡人數則累積達38萬7000人以上。

根據該校預測，目前全國開放程度已達60%，顯示大部分商業活動和企業都已開放，但是和過去正常營運的規模相比，仍相對受限。

該預測報告的共同研究員托瑪森(Raphael Thomadsen)表示：「若是回到4月防疫政策嚴格實施的狀態，所有人都保持社交安全距離，我們便能大幅降低確診案例。」然而，為防止病毒傳播而封城和關閉經濟活動，也成為民眾對未來總統白登最大的擔憂。

儘管如此，華盛頓大學的模型預測建構員也認為，目前的確診人數確實被嚴重低估；該報告共同研究員姚松(Song Yao，音譯)說：「在我們的模型裡，我們推測被確診的案例只佔了10%，這表示很快的我們就會達到飽和了。」

雖然姚松所假設的狀況只發生在疫情爆發的初期，但隨著國內檢測量達每日近200萬人後，姚松推測目前的確診人數大約是實際案例的四分之一。

托瑪森補充：「由於人類多半是和社交圈內熟識的人互動，而非隨機的陌生人，因此也讓我們的模型比其他模型更準確。」

雖然研究人員質疑，若國家僅開放25%的正常活動是否能有效控制疫情，不過適度調整確實有助於抗疫，托瑪森說：「透過模型的預測，即使只是增加微小的社交安全距離，也會有非常大的幫助。」

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