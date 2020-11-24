最快12月13日 民眾可接種新冠疫苗

接種新冠疫苗最快下月中旬施打，民眾可望有三款疫苗選打。(美聯社)

近日疫苗 相關好消息不斷釋出，民眾有機會在幾周內接種首批疫苗，儘管確切日期尚未公布，據稱12月13日可能成為接種疫苗的第一天，或是13日後的下一周也很有可能。

輝瑞藥廠(Pfizer)與德國生技公司BioNTech已向聯邦食品暨藥物管理局(FDA )申請緊急使用授權；莫德納(Moderna)也可能在下月4日，向FDA遞交申請。

而牛津大學與英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)合作研發的新冠肺炎疫苗，也在23日傳出好消息。

由於藥品上市查驗登記申請的審核需花較長時間，因此各藥廠將先申請緊急使用授權；在未通過前，將由獨立機構「生物製品相關諮詢委員會」(VRBPAC)審核使用政策；VRBPAC預計12月10日舉辦對輝瑞疫苗的使用政策公開會議，若當天該機構表決通過，則待FDA做出最後決定。

緊急授權通過後將立即在24小時內展開疫苗量產，聯邦疾病防治中心(CDC)免疫防治諮詢委員會(ACIP)將決定疫苗分配的優先順序，該委員最快在12月12日召開會議，若獲CDC批准，民眾即可開始接種疫苗。

民眾最快有機會在12月13日開始接種疫苗，或是14日當周；無論如何，首批疫苗將優先提供給前線醫護人員及緊急救護人員使用。

不過，華盛頓郵報報導，民眾接種疫苗後，也不代表將不需要防疫措施；柏克萊加大 流行病學家瑞恩高(Arthur Reingold)說：「沒辦法人人馬上都有疫苗可打。」

「可能要四到六個月的時間。」瑞恩高說；「在我看來，這表示至少明年春天前，民眾必須繼續戴口罩。我們沒辦法在2、3月就奇蹟改變情況。」

加大傳染病專家斯利(Robert Schooley)則表示，即使新冠疫苗提供另一層保護，新冠病毒仍不會消失，而且會存在多年。