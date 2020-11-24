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輝瑞疫苗研發完成 配送問題成大挑戰

編譯樊蕙／綜合23日電
新近研發成功的輝瑞疫苗。(路透)
新近研發成功的輝瑞疫苗。(路透)

位在密西根州卡拉馬祖(Kalamazoo)的輝瑞(Pfizer)藥廠倉庫裡，有數百個超低溫冷凍櫃，每天都會塞滿白色托盤，每個托盤上都有195個小玻璃瓶，每個玻璃瓶尺寸大約等同於人類手部小指，內含幾滴珍貴的冷凍新冠病毒疫苗，經過解凍與稀釋，即可提供五人施打第一劑。全美可望在今年內供應兩款高效疫苗，一款就是由輝瑞和德國生技公司BioNTech合作研發，另一款則由生技公司莫德納(Moderna)研發；兩款在目前臨床試驗中皆呈現超過90%功效。

讓民眾施打疫苗是一項如同高空鋼索般需要一絲不苟地精心安排的行動，任何一個環節都不能出錯，而分配工作恐怕是最令人怯步的挑戰之一。

從輝瑞和BioNTech的新冠病毒疫苗每一劑的製造過程，可以看出眼前的重大工程挑戰。

公司管理層預估可望在今年年底前取得1億劑，如今則在趕著製造出其中半數。

輝瑞疫苗的每個小玻璃瓶，都必須在極低溫度下運送與儲存，遠低於許多醫療院所與藥局的標準冷凍設備溫度。

輝瑞選用自家生產的「保溫送貨箱」，即透過衛星定位系統追蹤的手提箱尺寸冷藏箱，而不是仰賴一般運送藥物的批發商。

每箱裡面都必須裝進50磅重的顆粒狀乾冰，為此輝瑞更自行建造乾冰工廠。

該公司必須協調疫苗的運送，好讓它們在另一箱裝滿注射器、注射針等疫苗施打設備的箱子送達前後送到。

而且製造、運送與免疫接種必須順利連續完成兩次，因為疫苗需要配合後續注射才能提供完整的保護效力。

科學家利用大腸桿菌(E. Coli)，在四天內複製帶有新冠病毒刺突蛋白藍圖的去氧核糖核酸(DNA)，約一周半後取出此種DNA，經過處理，運送至位在麻州安多福(Andover)與德國的工廠，進一步製造信使核糖核酸(messenger RNA)，然後冷凍運往卡拉馬祖；解凍後須在72小時內配製並再冷凍，否則就須廢棄。

輝瑞預估，可望能在2021年年底前製造13億劑疫苗；該公司目前有兩條生產線，其中最快每分鐘可裝填近600個小玻璃瓶；每瓶都會被放進華氏零下94度的箱內冷凍。

疫苗 低溫 德國

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