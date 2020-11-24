公衛署長：疫情面臨恐怖拐點 中西部最慘

新冠疫情升級，隨著感恩節假期來臨，更多人想要檢測新冠，以便可以放心過節。圖為佛州邁阿密花園市23日民眾駕車在硬石體育館停車場，大排長龍，接受檢測。(美聯社)

美國 11月邁向新冠肺炎疫情 高峰，迄今已累計新增逾300萬例，約占疫情以來總確診數逾1200萬例的四分之一，住院及死亡人數也紛創新高；聯邦公衛署長亞當斯(Jerome Adams)23日警告，美國疫情面臨「恐怖拐點」；過去一周每日平均病歿1500人，為5月中以來新高，其中又以中西部的疫情最慘重。

部分專家警告，死亡數據是較遲的指標，考量近期新增確診及住院人數暴增，未來幾周平均七日死亡人數將達2000人。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至23日，全美新冠肺炎確診至少1240萬4986例，死亡已知25萬7616人。

中西部的人均新增病例仍為全美最高，北達科他州、懷俄明州及南達科他州是疫情最慘重的三州。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，北達科他州上周人均確診數最高，每10萬人167例；懷俄明州每10萬人136例，南達科他州則為每10萬人130例。

內布拉斯加州、威斯康辛州、明尼蘇達州、蒙大拿州、愛阿華州、新墨西哥州及猶他州上周人均確診數則為每10萬人逾100例。

亞當斯接受「美國廣播公司」(ABC)節目「早安美國」(Good Morning America)訪問時說：「確診、住院和死亡，我們看到愈來愈多美國人受到疫情衝擊，但我也希望國人了解，多虧了科學，我們比從前更有希望。」

他說：「未來幾周，我們將讓高風險族群優先接種疫苗 ，所以我懇請國人，求你們，再撐一下，今年感恩節及聖誕假期小規模且聰明的慶祝就好。」

當被問到部分美國人對疫苗有疑慮時，亞當斯強調疫苗安全無虞。

他說：「一般的研究在疫苗批准前僅測試約5000人，但現行研究測試三萬到六萬人，目前要給美國公眾注射的疫苗，比疫苗史上的測試數據還要多。」

亞當斯接著說：「我也會排隊接種疫苗，他們告訴我，我可以打疫苗，這正是我對疫苗安全有信心的證明；當我們有可以終結疫情的疫苗，而人們卻不相信它時，我覺得可憎。」