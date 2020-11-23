「就連川普都覺得她太瘋狂了」…川營突切割鮑威爾

川普總統的大選訟案法律團隊22日晚，突發聲明表示切割成員女律師鮑威爾。圖為就在19日鮑威爾與(右)與在賓州主持記者會，指控大選舞弊。(美聯社)

川普 總統大選舞弊訟案的律師團隊22日晚突起令人驚訝的大變化。原本負責指控這次大選遭到電腦計票公司造假程式，挪移川普選票的川普律師團隊成員席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)22日晚突遭川普律師團隊，公開切割，稱她「不是團隊成員，也不是川普的私人律師」。此一變化令川普支持者大吃一驚。

右翼陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)支持者、訴訟律師席妮‧鮑威爾19日才與川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)及川普競選團隊法律顧問珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)，聯合舉行指控大選舞弊的記者會，並在記者會上公開指控民主黨方面「付錢」為大選造假。

但朱利安尼與艾利斯22日晚間卻發表聲明與鮑威爾切割，強調鮑威爾並非川普律師團成員，也不是川普的私人律師，她的行動純屬「個人行事」。

川普團隊突然與鮑威爾撇清關係，態度出現一百八十度轉變。就在一周前，川普總統於推特發文寫道，鮑威爾被任命加入「真的很棒的律師團」，將參與調查選舉舞弊。

鮑威爾19日與朱利安尼、艾利斯共同現身於共和黨 全國委員會(RNC)總部舉行的記者會。她在記者會上指稱，民主黨方面「付錢」為選舉造假，中國與委內瑞拉前總統查維斯(Hugo Chavez)都與這次大選舞弊有關。朱利安尼在記者會中還介紹鮑威爾是「川普團隊傑出成員之一」。但未想數日後就被切割，踢出團隊。

鮑威爾22日在回應的聲明中説：「我將持續代表投票 給川普的人民，以及其他因為大規模舞弊而導致勝選結果被偷走的共和黨員。」

向來公開支持「匿名者Q」的鮑威爾，21日在保守派新聞頻道「新聞極限」(Newsmax)上談到一連串選舉陰謀論。她說，川普之所以會在喬治亞州敗給白登，都是因為共和黨籍喬州州長坎普(Brian Kemp)接受選舉計票公司賄賂的關係。

曾為前國安顧問佛林(Michal Flynn)辯護的鮑威爾受訪時說：「喬治亞州可能是第一個被我踢爆的州。」她也說，到時候公布案情將「驚天動地」。不過鮑威爾並未提出任何證據。

兩名了解內情的川普顧問透露，包括福斯新聞網名嘴卡爾森(Tucker Carlson)在內的挺川媒體人，近日對鮑威爾的報導都讓川普看了之後對她感到不滿，多位川普盟友也批評她有點過火。一名競選團隊高層說，川普認為鮑威爾的加入根本是弊多於利，「就連川普都覺得她太瘋狂了」。鮑威爾對此並未發表評論。

屢次被川普和挺川人士指控為白登灌票，多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)公司發言人史特爾(Michael Steel)22日回應，傳聞中的作票情事，「根本不可能做到的」。

他說，選民在多明尼恩投票機投票時，是透過觸控式螢幕選擇候選人，然後將列印出來的票單交給選務主管存查，如果投票機被人動手腳，電子計票與列印票單計票票數將不可能符合，但不管是喬州或其他地區，列印票單的統計票數與投票機的電子計票都是吻合的。