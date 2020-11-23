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盟友喊話川普：結束法律戰

編譯林梅婕╱綜合22日電
川普政治盟友陸續勸他大選認輸，不要再糾纏，包括為川普兩次競選相助的前新澤西州州長克利斯帝(右)。(美聯社)
川普政治盟友陸續勸他大選認輸，不要再糾纏，包括為川普兩次競選相助的前新澤西州州長克利斯帝(右)。(美聯社)

選舉告一段落，儘管川普總統仍不願承認敗選，但其他重量級共和黨人已開始向川普施壓，前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)、馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)和聯邦參議員克雷默(Kevin Cramer)等人皆陸續表態，呼籲川普應展開交接。

曾經是川普親密政治盟友的克利斯蒂，22日於美國廣播公司(ABC)節目「本周」(This Week)受訪時，形容川普的大選法律團隊是「全國的尷尬」；尤其在主持人史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)問及「川普是否該停止行動」，克利斯蒂更毫不保留的回答：「是的。」

克利斯蒂說：「我一直都支持總統，我兩次選舉都投給他，但大選結果已經出來了，我們不能一直表現的好像有什麼事發生，但卻什麼事都沒有；你有義務提出證據，但目前卻都沒有。」

此外，共和黨籍馬州州長霍根先前在有線電視新聞網(CNN)「國情咨文」(State of the Union)節目中表示，他對於共和黨內只有少數人對川普的行動發表反對意見而感到尷尬。

霍根說：「坦白說，我只是認為沒有證據；大家都知道，總統的報復心態有多重，再看看他的推特帳號力量有多大，還有他對共和黨能施壓到什麼程度，我們之中很少人願意起身反抗他。」

但川普總統稍後推文回擊霍根，稱他是只是批著共和黨外衣，並非真的共和黨人。

曾為川普在沒有證據的情況下，指控選舉存在舞弊一說辯護的北達科他州的參議員克雷默，22日接受「國家廣播公司」(NBC)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時，多次呼籲川普政府應該與白登政府展開交接事宜。

克雷默在節目中表示，儘管川普不會輕易妥協，但盡快安排交接才是對國家最有利的決定：「我們是有法律系統的，我們的憲法也保障總統在交接程序上順利；這是義務，而顯然地川普在美國人民的眼中有這項義務。」

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