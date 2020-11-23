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白登就職典禮怎麼舉辦？預料川普不會去 也沒有舞會

拖住白登？大選計票結果確認 密西根州可能延後

編譯陳韻涵╱綜合22日電
川普團隊大打法律戰，企圖推翻大選結果。圖右為川普私人律師朱利安尼。(Getty Images)
川普團隊大打法律戰，企圖推翻大選結果。圖右為川普私人律師朱利安尼。(Getty Images)

川普總統20日在白宮會晤密西根州議會領袖後，議會領袖表示，總統沒有要議員「違法」或「干預」大選；經過兩周驗票，密州計票委員會23日將決定是否確認民主黨總統當選人白登在該州贏得15萬4000票，但可能陷入史上首次僵局。

密州眾議會議長查菲德(Lee Chatfield)等七名共和黨議員當天與川普會面數小時，協商川普如何阻止白登勝選。

查菲德接受「福斯新聞」(Fox News)訪問時說：「人們對總統可能要我們違法、干預大選的猜忌感到憤怒，但這些情況都沒有發生。」

查菲德拒絕詳述會議內容，僅表示密州代表請求聯邦協助控制新冠肺炎疫情。

密州選務機構已要求計票委員會認可11月3日的選舉結果，目前數據顯示白登領先2.8個百分點，密州計票委員會由兩位民主黨和兩位共和黨議員組成，該委員會建議休會14天，調查韋恩郡(Wayne County)的選舉違規事宜，該郡為密州最大郡、底特律所在地。

州選務機構官員表示，就算發現並證實違規，也不足以大幅影響選票結果；民主黨議員發現，選票實際數量與開票所的統計數目相差450票，相當於0.029%。

若密州計票委員會官員未能在密州最高法院下令的日期前認證結果，查菲德形容，「將面臨憲政危機」，但他重申，共和黨議員不會違背選民意志。

密州最資深的共和黨聯邦眾議員厄普頓(Fred Upton)22日表示，「選民已表態」，密州並未出現差距甚微的結果，「沒有出現任何舞弊或糟蹋選舉的證據」，延後確認選舉結果「越界了」。

密州計票委員會訂美東時間23日下午1時簽署選舉確認，但該委員會共和黨成員辛克爾(Norman Shinkle)對於選舉設備、缺席投票程序，乃至選舉過程透明問題都有疑慮，他可能傾向延後計票確認。

不過，辛克爾還需要另一名議員的支持才能延後確認，但其他共和黨成員，如范·蘭格維爾德(Aaron Van Langevelde)尚未表態。

專家表示，密州計票委員會的詭計可能不會影響總統選舉人團的決定。

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