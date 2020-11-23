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白登就職典禮怎麼舉辦？預料川普不會去 也沒有舞會

白登20年國安幕僚 58歲布林肯將出任國務卿

記者顏伶如╱綜合報導
總統當選人白登將於下周宣布重內閣人事，前歐巴馬總統國家團隊成員之一的布林肯，將出任國務卿。(美聯社)
總統當選人白登將於下周宣布重內閣人事，前歐巴馬總統國家團隊成員之一的布林肯，將出任國務卿。(美聯社)

儘管川普總統遲遲不願承認敗選，總統當選人白登現正為新政府上台積極準備。內定白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)22日表示，白登24日將宣布首批閣員人選，明年1月20日的就職典禮則因疫情考量而將縮小規模。根據多家媒體22日晚的報導，歐巴馬任內的副國務卿、白登競選團隊外交顧問布林肯(Antony Blinken)，可望出任國務卿。

柯連恩接受美國廣播公司(ABC)新聞節目「本周」(This Week)專訪時，呼籲川普及聯邦總務署(General Services Administration，GSA)盡快確認白登當選，好讓政權交接程序得以展開，讓白登團隊獲得聯邦資源。柯連恩也點名總務署署長艾蜜莉‧墨菲(Emily Murphy)說：「希望署長能善盡職責。」

在這次大選中，白登普選票比川普得票數多了600多萬票，白登贏得306張選舉人票，川普則有232張選舉人票。對於即將公布的白登內閣名單，柯連恩受訪時不願透露。

消息人士透露，58歲的布林肯在白登身邊擔任幕僚將近20年，曾在參院外交關係委員會擔任白登首席助理，也是白登副總統時的國家安全顧問。

受到疫情影響，白登就職典禮將與以往總統就職大典略有不同。柯連恩說，白登與副總統當選人賀錦麗1月20日就職時，會持續強調安全防疫措施。至於具體細節為何，柯連恩則未進一步說明。他表示，白登團隊仍與參眾兩院國會領袖磋商就職典禮細節安排。

他說，白登就職典禮與過去相比，規模將會縮小。大選開票結果在11月7日終於明朗，證實白登贏得勝利之後，全美各地都有支持者在街頭跳舞慶祝的場面。柯連恩說：「我們了解很多民眾希望好好慶祝，但我們想找到安全的慶祝方式。」

路透報導，白登副總統時期的幕僚長利德(Bruce Reed)可望在新政府擔任要職，協助高科技公司與2018年加州消費者隱私法(California Consumer Privacy Act)草案的支持者展開對話。消費者隱私保護專家認為，這項法案有機會成為未來國家立法的重要標竿。

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