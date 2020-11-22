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遠距授課影響學習 學校關閉 學童數學、閱讀成績大幅退步

記者胡玉立╱綜合報導
受新冠疫情影響，全美各州都採網課，造成學生數學及閱讀成績都大幅下降。圖為採用混合制上課的紐約市西布碌崙社區高中，兩名學生正在用電腦學習。(美聯社)
受新冠疫情影響，全美各州都採網課，造成學生數學及閱讀成績都大幅下降。圖為採用混合制上課的紐約市西布碌崙社區高中，兩名學生正在用電腦學習。(美聯社)

一項針對全美各州學童數學及閱讀表現進行大規模測試的評估報告指出，3月新冠病毒疫情大流行關閉學校之後，美國各年級學童的秋季入學數學成績，遠低於疫情前的預期，部分年級學生閱讀表現也略為落後，最高需12周才能趕上應有的程度。

睿樂生測評公司(Renaissance Learning Inc.)報告發現，與疫情前預期的數學技能水平相比，五、六年級學生平均至少需要12周，二年、三年級學童需要4到12周，四、七和八年級學生需要8到11周，才能趕上預期的數學水平。

在閱讀方面，一、三年級學童大致處於疫情前水平，二年級學童表現略高，四年級至七年級學生普遍需要四到七周，才能趕上年初疫情尚未發生前對學童表現的預期。

華爾街日報報導，睿樂生測評是線上測驗，美國每年都有成千上萬所學校以此評估和追踪學生學習進度。全美50個州和哥倫比亞特區有超過200萬名學生接受數學測試和300萬名學生接受閱讀測試，至少有85％公立學校；測試是在8月到10月中旬進行，報告分析了2019年和2020年秋季參加考試的學生成績。

教育專家過去曾預測，疫情大流行對學童數學技能的影響，會比對閱讀影響來得嚴重。目前全美有許多地區仍只採遠距上課；近日因疫情更趨嚴重，更多地方改為線上授課。

睿樂生測評學術長克恩斯(Gene Kerns)表示，對於許多學生來說，數學學習量的損失大致相當於學校在春季停課的時間，這段時期就像「巨大的暫停按鈕」，「若今年學習成長低於正常水平且差距持續加劇，我們的處境將非常嚴峻。」

受新冠疫情影響，全美各州都採網課，造成學生數學及閱讀成績都大幅下降。圖為伊利諾州...
受新冠疫情影響，全美各州都採網課，造成學生數學及閱讀成績都大幅下降。圖為伊利諾州威靈市小學學生搭校車回家；但因為疫情，伊州公校感恩節周末後改採遠距上課。(美聯社)

許多老師和家長擔心，孩子們至少有五個月沒有接受當面指導，學業會出問題。部分研究人員警告，繼續採取遠距學習可能會增加學習損失；對那些經費短缺又苦於教學安全的學校來說，學生學習落後的將帶來更多壓力。

加州隆波克聯合學區(Lompoc Unified School District )副督學瓦拉(Bree Valla)說，該分析結果反映了該學區裡1萬名學生正經歷的情況；該學區目前仍採遠距線上教學。不過，瓦拉也說，「考慮到學生在學習中受到的干擾，這樣的結果其實比我們預期的還要好一些。」

非營利組織Math for America總裁尤因(John Ewing)則表示，國人太過重視考試成績；他認為大多數學生在碰到不好的老師或長期生病缺課之後，都能很快恢復學習狀態，因此真正需要優先考量的應該是幫助那些缺乏技術支援，處境不利的孩子參加線上課程。

尤因說：「我非常擔心學童沒有賴以成長或生存的工具。我們應該把焦點放在那些孩子身上。」

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