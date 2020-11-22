川普大選法律戰再受挫！賓州訴訟遭駁回

聯邦地區法院法官駁回川普團隊企圖阻止賓州確認其選舉結果的訴訟。圖為川普20日出席白宮記者會。(美聯社)

川普 總統挑戰選舉結果的訴訟21日再栽跟斗，聯邦地區法院法官布蘭(Matthew Brann)21日傍晚同意民主黨 籍賓州 州務卿波克瓦(Kathy Boockvar)的要求，駁回川普團隊企圖阻止賓州確認其選舉結果的訴訟；布蘭法官稱此案，牽強附會，毫無邏輯牽引，像是「手工針縫的科學怪人」(Frankenstein's Monster) 。

川普競選團隊立即對此裁決發表聲明稱，「由歐巴馬提名任命的布蘭法官」此一裁決，正是有助他們提起聯邦上訴，要打到最高法院。在由川普律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)與另名律師珍納．艾利斯(Jenna Ellis)聯名發出的聲明指，這個裁定正符合「我們快速到達聯邦最高法院的戰略」。朱利安尼要先向聯邦第三巡迴上訴法院提請上訴。

川普私人律師朱利安尼親自主導此案，他17日現身威廉波特(Williamsport)聽證；川普團隊在訴訟中主張，賓州部分郡允許選民修改郵寄選票的錯誤，使共和黨在法律上處於劣勢。

布蘭在其命令中指出，川普團隊利用「無法律依據而且引發緊張的法律論點與投機性指控」，企圖駁回數百萬張選票。

布蘭表示：「在美國，這無法將剝奪單一選民的公民權正當化，遑論是美國人口第六大州的所有選民。」

川普在賓州敗給民主黨總統當選人白登。

總統當選人白登21日在家鄉德拉瓦州威明頓市，照例赴教堂做天主教禮拜。(美聯社)

另方面，共和黨全國委員會高層，和密西根州黨部21日發布聯合聲明，要求計票委員會延後發出民主黨總統當選人的勝選認證，再次出手干預選舉，在加上賓州的判決，距離各州確認選舉結果的時間點越來越近，已對川普越來越不利。

在共和黨全國委員會主席隆娜·麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)和密州主席羅拉‧考克斯(Laura Cox)21日簽屬的信件中，要求計票委員會暫停作業14天，藉此在確認勝選結果前，進行「全面性審查」。密州原訂在23日下午，正式確認選舉結果。

信件中更寫道「計票委員會面臨艱困的選擇」；若委員會忽略現況，目前面臨的「許多破格狀況」和「程序上的非法行為」，將使密州選民感到「不信任」和「刻意剝奪投票權」。

不過在信件發布前，民主黨籍密西根州務卿班森(Jocelyn Benson)指出按照州法規定，選票審查並不合法。她表示：「審查只能在計票委員會確認選舉結果後，才能進行。因為在確認前，選務官員並沒有權限，取得審查所需的資料和紀錄。」

此外在一場白宮會議後，密州州議會議員也坦承，目前並沒有證據能夠扭轉該州選舉結果。白登在密州領先約15萬票，計票委員會共和黨籍成員辛克爾(Norman Shinkle)表示，雖然他預期白登將無懸念拿下密州，但在川普總統和其盟友對選票有舞弊等疑慮下，他仍支持延後確認選舉結果進行審查。

川普法律團日前召開記者會，儘管控訴計票機遭動手腳，聲稱民主黨地盤的選票因開票過程未受妥善監督，而不應列入計算，但仍提不出實質證據。各關鍵州的計票工作即將進入尾聲，川普總統的法律戰幾乎毫無進展，時間對他越來越不利，民主黨總統當選人可說是穩操勝券。

保守派律師麥卡錫(Andrew McCarthy)也說翻盤已沒有希望，他在「國家評論」(National Review)雜誌中直言：「以現實面來看，2020年總統大選的法律戰已經結束了。」