川普大選法律戰再受挫！賓州訴訟遭駁回
川普總統挑戰選舉結果的訴訟21日再栽跟斗，聯邦地區法院法官布蘭(Matthew Brann)21日傍晚同意民主黨籍賓州州務卿波克瓦(Kathy Boockvar)的要求，駁回川普團隊企圖阻止賓州確認其選舉結果的訴訟；布蘭法官稱此案，牽強附會，毫無邏輯牽引，像是「手工針縫的科學怪人」(Frankenstein's Monster) 。
川普競選團隊立即對此裁決發表聲明稱，「由歐巴馬提名任命的布蘭法官」此一裁決，正是有助他們提起聯邦上訴，要打到最高法院。在由川普律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)與另名律師珍納．艾利斯(Jenna Ellis)聯名發出的聲明指，這個裁定正符合「我們快速到達聯邦最高法院的戰略」。朱利安尼要先向聯邦第三巡迴上訴法院提請上訴。
川普私人律師朱利安尼親自主導此案，他17日現身威廉波特(Williamsport)聽證；川普團隊在訴訟中主張，賓州部分郡允許選民修改郵寄選票的錯誤，使共和黨在法律上處於劣勢。
布蘭在其命令中指出，川普團隊利用「無法律依據而且引發緊張的法律論點與投機性指控」，企圖駁回數百萬張選票。
布蘭表示：「在美國，這無法將剝奪單一選民的公民權正當化，遑論是美國人口第六大州的所有選民。」
川普在賓州敗給民主黨總統當選人白登。
另方面，共和黨全國委員會高層，和密西根州黨部21日發布聯合聲明，要求計票委員會延後發出民主黨總統當選人的勝選認證，再次出手干預選舉，在加上賓州的判決，距離各州確認選舉結果的時間點越來越近，已對川普越來越不利。
在共和黨全國委員會主席隆娜·麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)和密州主席羅拉‧考克斯(Laura Cox)21日簽屬的信件中，要求計票委員會暫停作業14天，藉此在確認勝選結果前，進行「全面性審查」。密州原訂在23日下午，正式確認選舉結果。
信件中更寫道「計票委員會面臨艱困的選擇」；若委員會忽略現況，目前面臨的「許多破格狀況」和「程序上的非法行為」，將使密州選民感到「不信任」和「刻意剝奪投票權」。
不過在信件發布前，民主黨籍密西根州務卿班森(Jocelyn Benson)指出按照州法規定，選票審查並不合法。她表示：「審查只能在計票委員會確認選舉結果後，才能進行。因為在確認前，選務官員並沒有權限，取得審查所需的資料和紀錄。」
此外在一場白宮會議後，密州州議會議員也坦承，目前並沒有證據能夠扭轉該州選舉結果。白登在密州領先約15萬票，計票委員會共和黨籍成員辛克爾(Norman Shinkle)表示，雖然他預期白登將無懸念拿下密州，但在川普總統和其盟友對選票有舞弊等疑慮下，他仍支持延後確認選舉結果進行審查。
川普法律團日前召開記者會，儘管控訴計票機遭動手腳，聲稱民主黨地盤的選票因開票過程未受妥善監督，而不應列入計算，但仍提不出實質證據。各關鍵州的計票工作即將進入尾聲，川普總統的法律戰幾乎毫無進展，時間對他越來越不利，民主黨總統當選人可說是穩操勝券。
保守派律師麥卡錫(Andrew McCarthy)也說翻盤已沒有希望，他在「國家評論」(National Review)雜誌中直言：「以現實面來看，2020年總統大選的法律戰已經結束了。」
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