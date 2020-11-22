兩人都很忙…川普白宮怒推文 白登組治國團隊

川普關在空蕩蕩的白宮裡怒發推文，幕僚們儘量躲得遠遠的。(美聯社)

11月3日大選日以來，總統當選人白登 和川普 總統的所作所為，正展現出截然不同的國家統帥風範；過去這一周，白登在德拉瓦州家中全力組建治國團隊、因應疫情；川普則是關在空蕩蕩的白宮 裡怒發推文，試圖推翻大選結果，即便此舉可能陷美國民主於險境。

美聯社報導，在疫情肆虐、造成逾25萬國人死亡之際，川普大致上已放棄治國；他拒絕選舉結果，編造出讓死忠支持者相信的陰謀論，拒絕將權力和平過渡給下屆政府，試圖向州政府和選舉官員施壓，要求推翻選民投票的選舉結果。

白宮西翼現在基本上空蕩蕩的，工作人員很少；川普周圍的圈子越來越小。過去常找機會進入橢圓形辦公室的工作人員，現在都儘量避免這麼做，因為擔心會遇到怒氣沖沖的川普，要求幕僚回答該如何把選舉翻盤。

連負責主打推翻選舉結果法律戰的私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，也因為他在白宮工作的兒子確診新冠病毒，被迫避開白宮。當川普20日得知朱利安尼和其他

法律團隊因為可能染疫而無法到白宮會面時，當場飆罵，甚至抱怨朱利安尼19日在指控選舉舞弊記者會上，額頭有染髮劑流下，丟人現眼。20日，川普公開露面談處方藥價格，但他再次迴避記者提問。

而在距離華府兩小時車程的特拉華州，白登專注於治國大業。儘管要求簡報、獲取過渡經費被川普政府拒絕，白登仍堅定前行。他和副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)每天都在威明頓市中心劇院臨時過渡總部舉行一連串線上會議。他們16日見工商界領袖，17日見國安專家，18日見前線醫護人員，19日與州長會晤，20日與國會最有權力的民主黨眾院議長南佩洛西和參院少數黨領袖舒默會面。

知情人士說，這些對話幾乎完全集中於疫情，包括如何在1月20日就職典禮後或甚至在此之前設法阻止疫情呈指數傳播。馬里蘭州共和黨州長霍根(Larry Hogan)參加了19日的疫情電話會議，他說：「這比較算是資訊收集會議。他們沒有提出任何政策或變革方向，主要是聆聽。」

白登並未完全忽略川普。他在一周兩次的簡短記者會上回答問題，兩次都譴責川普史無前例地阻止其過渡。他19日表示，「歷史將記載川普是美國有史以來最不負責任的一位總統，川普不願認敗是事件之一。」當被問及，想對那些擔心川普推翻選舉的人說些什麼時，白登傳達出一個簡單信息：「堅持下去，我就來了。」