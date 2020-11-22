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G20峰會快閃…川普改去打小白球

編譯盧炯燊╱綜合21日電
川普21日短暫出席G20峰會後就去打高爾夫球了。(美聯社)
川普21日短暫出席G20峰會後就去打高爾夫球了。(美聯社)

20國集團(G20)峰會21日在沙烏地阿拉伯透過視頻舉行，應對新冠疫情是為期兩天峰會的中心議題，參加者包括中國、俄羅斯、德國、法國、南韓等領袖；白宮直到20日才確認川普總統會參加，他21日短暫出席後就去打高爾夫球了，也沒有參加新冠疫情峰會。

峰會於美東時間21日上午8時開始，13分鐘後川普就發布推文，但重點談的是他為推翻大選結果所做的努力，繼續抨擊選舉舞弊；之後他跳過專門討論全球新冠疫情的專門會議，到了美東部時間上午10時，川普已經在前往高爾夫俱樂部的路上。

本次G20峰會最重要的議題是對抗新冠病毒，以及它所帶來的經濟困境。按照官方說法，峰會的主題是「實現21世紀的機遇」，要在危機時期凝聚國際合作，團結G20國家抗擊新冠疫情並保護全球經濟。

目前還不清楚川普是否會參加峰會餘下的會議，不過根據白宮時間表，他將於22日上午參加峰會另一次會議，或是是他最後一次與世界其他領袖舉行首腦會議。

在選舉落敗後，川普在世界舞台的影響開始退潮，G20的大多數領袖都對白登表示祝賀，只有俄羅斯總統普亭除外。

其實川普在任期間，從未完全參加過所有集團峰會，例如在加拿大魁北克舉行的G7峰會，他中途離去，公報撤銷了他的簽名；去年法國比亞里茲(Biarritz)G7峰會召開前，他問助理們是否真的有必要參加；今年本由美國主持，但因新冠疫情取消。

或許這是川普推行「美國優先」單邊主義的最合適結局，自他第一次參加G7峰會之後就表示不滿，認為自己被其他世界領袖綁架，對於G20峰會，他更覺得沒趣。

川普 疫情 G7

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