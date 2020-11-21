川普周圍再傳染疫 長子、朱利安尼之子皆確診

川普總統的42歲長子小唐納‧川普20日證實感染新冠病毒。(歐新社)

川普總統身邊的新冠病毒確診案例不斷增加，幕僚、高層官員甚至家人相繼證實染疫，最新一例是他的42歲長子小唐納(Donald Trump Jr.)20日證實確診；同一天，白宮 公關助理、川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)的34歲兒子安德魯‧朱利安尼(Andrew Giuliani)，也推文證實病毒檢測 呈現陽性。

國防部 次卿塔達染疫 白宮已4人呈陽性

另外，主管政策的國防部次卿、陸軍退休准將塔達(Anthony Tata)19日則宣布會晤立陶宛國防部長後，病毒檢測呈現陽性，目前也在隔離中。

小唐納20日透過發言人對有線電視新聞網(CNN)說，小唐納是在本周稍早接受新冠病毒檢測結果呈現陽性，得知染疫結果後，一直在家自我隔離。發言人說，小唐納到目前為止完全沒有出現任何染疫症狀，現正遵守衛生機關的所有防疫規定。

已經傳出多起確診案例的白宮，染疫人數持續增加；前紐約市長朱利安尼的34歲兒子安德魯‧朱利安尼，20日發推文宣布病毒檢測結果呈現陽性。他在推文中寫道：「今天早上，我接受病毒檢測結果呈現陽性。我只出現輕微症狀，目前遵守所有防疫規定，包括自我隔離以及追蹤接觸史。」

安德魯‧朱利安尼19日出席了朱利安尼與其他川普陣營律師共同舉行的指控選舉舞弊記者會。川普律師艾里斯(Jenna Ellis)20日在推特發文寫道，她與朱利安尼都已接受病毒檢測，結果都是陰性。

一名白宮官員指出，除了安德魯‧朱利安尼之外，最近幾天白宮還出現至少四個確診案例。

彭博新聞報導，兩名消息人士指出，副總統潘斯助理麥克英尼斯(Hannah McInnis)11月初便確診染疫。

五角大廈發言人霍夫曼(Jonathan Hoffman)19日指出，塔達13日與立陶宛國防部長卡羅布利斯(Raimundas Karoblis)見面，後來卡羅布利斯證實染疫，立陶宛大使館18日將消息通報給國防部。

霍夫曼指出，塔達19日連續兩度接受病毒檢測，結果均為陽性，將根據疾病防治中心(CDC)規定，在家隔離14天。