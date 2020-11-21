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南達州摩托車節 10萬人群聚後…害明州染疫數增

編譯林梅婕／綜合20日電
南達科他州暑假舉辦史特吉斯摩托車節，曾有數十萬人參加，經CDC調查，此活動導致明尼蘇達州將近三分之一的郡都出現至少一例新冠肺炎的患者。(Gatty Images)
南達科他州暑假舉辦史特吉斯摩托車節，曾有數十萬人參加，經CDC調查，此活動導致明尼蘇達州將近三分之一的郡都出現至少一例新冠肺炎的患者。(Gatty Images)

繼暑假南達科他州舉辦史特吉斯摩托車節，當時湧入數十萬人參加，也使專家們擔憂如此大型聚會活動恐怕引爆大規模感染；經過聯邦疾病中心(CDC)及公衛官員的調查，明尼蘇達州將近三分之一的郡都出現至少一例新冠肺炎的患者，與8月的摩托車節活動有關。

明州官員指出，共86名確診案例與摩托車節活動相關，其中51人曾參加該活動，另外35人則是與參加活動的人接觸過，其中四人曾住院治療，已有一人死亡。

該調查報告在內文中指出，「結果顯示單一地點的聚會，可對其他地區造成多大規模的影響；儘管摩托車節是由鄰近的州舉辦，但沒有集會人數的管制和強制戴口罩的命令，更凸顯轄區落實防疫政策的重要性。」

該活動也成為兩州州長發起爭端的源頭，明州民主黨籍州長沃茲(Tim Walz)更批評南達科他州共和黨籍州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)沒有採取更積極的手段控制疫情。

沃茲曾表示，摩托車節完全是非必要性，並指責諾姆堅持舉辦活動還未強制全州居民戴口罩。

根據美聯社報導，至少有290名曾經參加摩托車節、且分別來自12個州，都在9月被確診罹患新冠肺炎。

南達科他州暑假舉辦史特吉斯摩托車節，曾有數十萬人參加，經CDC調查，此活動導致明...
南達科他州暑假舉辦史特吉斯摩托車節，曾有數十萬人參加，經CDC調查，此活動導致明尼蘇達州將近三分之一的郡都出現至少一例新冠肺炎的患者。(Gatty Images)
南達科他州暑假舉辦史特吉斯摩托車節，曾有數十萬人參加，經CDC調查，此活動導致明...
南達科他州暑假舉辦史特吉斯摩托車節，曾有數十萬人參加，經CDC調查，此活動導致明尼蘇達州將近三分之一的郡都出現至少一例新冠肺炎的患者。(Gatty Images)

南達科他州 明州 新冠肺炎

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