南達州摩托車節 10萬人群聚後…害明州染疫數增
繼暑假南達科他州舉辦史特吉斯摩托車節，當時湧入數十萬人參加，也使專家們擔憂如此大型聚會活動恐怕引爆大規模感染；經過聯邦疾病中心(CDC)及公衛官員的調查，明尼蘇達州將近三分之一的郡都出現至少一例新冠肺炎的患者，與8月的摩托車節活動有關。
明州官員指出，共86名確診案例與摩托車節活動相關，其中51人曾參加該活動，另外35人則是與參加活動的人接觸過，其中四人曾住院治療，已有一人死亡。
該調查報告在內文中指出，「結果顯示單一地點的聚會，可對其他地區造成多大規模的影響；儘管摩托車節是由鄰近的州舉辦，但沒有集會人數的管制和強制戴口罩的命令，更凸顯轄區落實防疫政策的重要性。」
該活動也成為兩州州長發起爭端的源頭，明州民主黨籍州長沃茲(Tim Walz)更批評南達科他州共和黨籍州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)沒有採取更積極的手段控制疫情。
沃茲曾表示，摩托車節完全是非必要性，並指責諾姆堅持舉辦活動還未強制全州居民戴口罩。
根據美聯社報導，至少有290名曾經參加摩托車節、且分別來自12個州，都在9月被確診罹患新冠肺炎。
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