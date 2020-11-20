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川普策畫強取選舉人票 白登斥違法

記者顏伶如／綜合報導
川普（左）和白登（右）。（Getty Images）
川普（左）和白登（右）。（Getty Images）

大選日迄今已近三周，川普競選團隊在各州大量興訟指稱選舉舞弊，但至少已有30件官司遭法院駁回；眼看訴訟途徑無望扭轉選舉結果，川普總統如今改變策略，將朝各州選舉人團直搗黃龍，希望拉走總統當選人白登贏得的選舉人票，甚至於拖延選舉人票認證程序，讓白登無法確定勝選。

白登19日指出，川普企圖透過密西根州共和黨議員更改選舉人票，手段顯然違法，「我可以肯定地說，他絕對知道自己輸了。」

密西根州計票結果雖然白登大贏川普15萬7000多票而勝出，但川普仍未放棄，除了插手要求計票的過程，還邀請密州共和黨籍議員20日赴白宮共商大計。

紐約時報引述消息人士說法，川普20日下午將在白宮與密州參議會多數黨領袖薛爾基(Mike Shirkey)、密州眾議會議長查菲德(Lee Chatfield)見面。

同為共和黨員的薛爾基、查菲德先前均已表示，得票較多的候選人經確認選舉結果後，就將拿到密州的16張選舉人票；薛爾基本周稍早曾說，若有人企圖對密州國會議員施壓，要求撤銷密州投票結果，「絕不可能達到目的。」

川普競選團隊與側翼組織過去幾天在多州提出質疑選舉結果的訴訟，大多集中在非洲裔選民較多、政治參與也較積極的都會區，包括底特律、費城、密爾瓦基及亞特蘭大等地；川普則親自打電話，給底特律所在的密州韋恩郡(Wayne County)共和黨籍驗票官。

統籌負責川普選舉訴訟的川普私人律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)19日上午宣布，已經向聯邦法院聲請撤銷要求韋恩郡停止確認選舉結果的告訴。

就在川普與競選團隊想方設法推翻選舉結果的同一時間，新冠病毒疫情在美國日趨惡化，但川普連續數日沒有公開行程，也沒有參加白宮防疫小組會議簡報。

華盛頓郵報分析，川普現在似乎已經不顧一切，直接跳出來主導挑戰選舉結果的戰術策略，川普與盟友近日頻頻親自與決戰州的州政府、地方政府官員接觸，嘗試說服選務機關暫停確認選舉結果的作業程序。

白登19日指出，川普企圖透過共和黨籍議員取得密州選舉人票的行為是非法的，「令人匪夷所思。」

「川普是美國歷史上最不負責任的總統。」白登說，川普目前的動作不僅不符常規，而且根本違法，「我們贏了密西根州，選舉結果一定會獲得確認的。」

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