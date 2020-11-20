川普施壓？ 密西根州計票翻來又覆去

密西根州韋恩郡共和黨籍驗票官莫妮卡‧帕米爾(左)在16日同意確認韋恩郡總統選舉結果後，次日接到川普總統電話關切，便宣布要撤回確認。(美聯社)

密西根州 韋恩郡(Wayne County)共和黨 籍驗票官莫妮卡‧帕米爾(Monica Palmer)日前因拒絕確認白登勝出的選舉結果，引發輿論反彈；帕米爾與另一名共和黨籍驗票委員遭到「種族歧視」等批評聲浪後，同意確認韋恩郡選舉結果，但18日晚卻宣布要撤回確認。

帕米爾對華盛頓郵報(WP)證實，17日接到川普 總統打電話關切，但強調川普並未施壓，要求她必須撤銷選舉確認。

不過，川普陣營19日撤銷在密西根州尋求暫停同意大選計票結果的訴訟；川普陣營的律師赫尼(Mark "Thor" Hearne II)說，已經不需要這宗案子，「韋恩郡驗票委員會拒絕確認大選結果」；而州府19日也表示，選票已經確認，無法再更改。

白登在密西根州勝出之後，川普陣營多方嘗試挑戰選舉結果；根據媒體報導，川普團隊評估認為，如果白登在少數族裔選民居多的韋恩郡贏得選票都變成無效，川普就有希望一舉翻盤，搶回密州16張選舉人票。

韋恩郡驗票委員會(Wayne County Board of Canvassers)共有四名驗票委員，民主黨、共和黨成員各半；原本堅決不願確認選舉結果的共和黨籍驗票官帕米爾、哈特曼(William Hartmann)，17日在長達數小時的會議後終於妥協，願意確認大選投票結果。

不過，帕米爾與哈特曼18日卻雙雙向驗票委員會聲請撤銷同意。

帕米爾19日對華郵證實，17日晚間確實接到川普親自打來電話，時間點是驗票委員會開會結束後。

她說，川普致電歷時約兩分鐘，川普並未對她施壓，沒有要求她撤銷確認。

帕米爾受訪時說，17日會議前後，她都接到大量恐嚇訊息，揚言要對她與她的家人不利，川普打電話只是關心她的個人安全。

「這點真的讓人感動。他在日理萬機的百忙當中，還會顧慮到我的安全問題，讓我很感激。」帕米爾說，川普不是施壓，「他是真正關心我的安危。」