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朱利安尼力駁「訴訟低級」 大汗淋漓「臉黑」了

編譯潘勛／綜合19日電
川普總統私人律師、前紐約市長朱利安尼率其他律師19日在華府共和黨全委會總部舉行記者會，提出民主黨選舉「舞弊證據」，說法遭到記者質疑後，反嘴痛罵，大汗淋漓，染髮劑流下臉頰。(路透)
川普總統私人律師、前紐約市長朱利安尼率其他律師19日在華府共和黨全委會總部舉行記者會，提出民主黨選舉「舞弊證據」，說法遭到記者質疑後，反嘴痛罵，大汗淋漓，染髮劑流下臉頰。(路透)

川普總統派出律師大軍前往全美各地興訟，挑戰總統選舉結果，目前已嘗到十多起敗訴，且他的律師們訴訟主張往往低級可笑，專家指出，這適足以證明川普陣營的主張不夠嚴肅；尤其突出的是川普私人律師朱利安尼在指控選舉舞弊的記者會上聲嘶力竭，大汗淋漓，染髮劑隨而流下臉頰，依然無法說服眾人。

美聯社19日報導，川普律師群在這麼高規格的訟案所犯的低級錯誤，有把「監票員」(poll watcher)誤拼為「鋼管舞觀眾」(pole watcher)、聽證會上忘了承審法官大名、密西根州律師遞狀給非受理此類案件的華府索賠法院，還有很多律師必須把整個告訴理由悉數塗銷改寫，才能重新遞狀的糗事。

爾灣加州大學法學教授哈森(Rick Hasen)表示，會出現這麼多無厘頭錯誤，適足以凸顯提告毫不嚴謹。

川普的律師團無法在庭上提出證據，揭露有廣泛選舉舞弊，而足以挑戰總統當選人白登在幾個關鍵決戰州的得票勝幅，所以頻頻敗訴，目前已有十多起；但其律師團及盟友還不斷施壓，要求法官及選舉認證單位封殺選舉結果。

川普總統私人律師、前紐約市長朱利安尼率其他律師19日在華府共和黨全委會總部舉行記...
川普總統私人律師、前紐約市長朱利安尼率其他律師19日在華府共和黨全委會總部舉行記者會，提出民主黨選舉「舞弊證據」，說法遭到記者質疑，便反嘴痛罵。圖為朱利安尼在爭辯時擦汗。(路透)

川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼率其他律師19日召開記者會，地點在華府的共和黨全委會總部，說法遭到記者質疑，便反嘴痛罵；另外他們援引密西根州某證人的證詞，但證詞已遭法官駁回。

朱利安尼等主張，南美國家委內瑞拉可以由地方選務官員使用的機器，而竄改選舉結果，但此一陰謀已遭戳破，本證據是他們由互聯網搜尋到的。

朱利安尼氣急敗壞地說，他懂得啥叫犯罪，用聞的就聞得出來，「這次選舉舞弊聞都不必聞，我有十八招可以證明。」此時疑似染髮劑的東西隨汗水順著他的兩頰而涔涔流下。

朱利安尼反問記者們，「你們都看過律政劇『智勇急轉彎』(My Cousin Vinny)吧？」藉此他想突出，監票人員在計票時被隔得太遠。另外，川普的得票在開票夜大幅領先，「我方有統計專家願意做證。」

朱利安尼也說，即便東非國家坦尚尼亞等記者想都想不到的國家，都有監票規矩，而底特律、費城的選務官員根本隨心所欲亂搞還得逞。

川普總統私人律師、前紐約市長朱利安尼率其他律師19日在華府共和黨全委會總部舉行記...
川普總統私人律師、前紐約市長朱利安尼率其他律師19日在華府共和黨全委會總部舉行記者會，提出民主黨選舉「舞弊證據」。圖為律師團提供的材料。(路透)

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