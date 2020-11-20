白登得票逼近8000萬 創歷史新高

美聯社報導，民主黨 總統當選人白登 大選贏得近8000萬票，持續逼近歷史新高，目前民主黨票倉持續計票，今年選舉可望打破選民投票紀錄，而川普 總統也成為得票最高的落選總統候選人。

根據美聯社與「美國選舉計畫」(U.S. Elections Project)統計，目前已開出逾1億5500萬票，加州與紐約州仍持續計票中；所有符合資格的選民投票率為65%，創1908年以來最高紀錄。

白登得票持續攀升並領先川普近600萬票；同時川普不斷不實聲稱自己贏得選舉，川普競選團隊與其支持者也力挺選舉訴訟。

德州萊斯大學總統歷史學家賓克利(Douglas Brinkley)表示，川普不斷大聲鼓譟，「一旦這些噪音消退，就能明顯看出白登令人心服口服地贏得選舉。」

目前白登的選舉人票以290比232票保持領先，但不包含喬治亞州，白登在喬州19日結束人工計票後，可再拿下該州的16張選舉人票，以306比232票勝選，這就是川普2016年自稱取得「壓倒性勝利」的票數。

川普2016年在亞利桑納、威斯康辛和喬州等三個決戰州贏了約7萬7000張票，白登今年則在這三州贏得4萬5000張選票。

雖然川普輸掉亞州和威州的差距看似不大，約為1萬2000張和2萬張票之間，但此結果並未接近到足以透過重新計票和提出訴訟來翻轉結果。

紐約大學總統歷史學家納夫塔利(Timothy Naftali)將白登持續增加的選票與選舉人差距，拿來跟1960年以來的各次總統選舉贏家相比；白登贏得不多也不少，他的勝選不如歐巴馬2008年和雷根1984年那般壓倒性，但又比川普2016年和小布希兩次勝選贏得更多。

根據納夫塔利，白登勝選最接近歐巴馬連任選舉，兩人與對手的差距如出一轍。

佛羅里達大學政治學教授麥唐納(Michael McDonald)則認為，白登在決戰州相對險勝說明另一件事；民主黨選民聚集在沿岸和決戰州之外，這種發展可能使民主黨更難贏得國會選舉，恐成未來推動政策的長期不利因素。