共和黨人認了！福斯主持人籲川普應開始交接

川普總統最愛看的[「福斯與朋友」(Fox＆Friends)主持人基爾米德(右)18日公開呼籲川普，為了國家利益，他應開始與白登團隊交接。(福斯台電視截屏)

許多共和黨 人私下坦承，白登 與賀錦麗贏得大選並將於明年1月上任，但他們表面幾乎不動聲色，默默支持川普 總統指控選舉舞弊；「福斯與朋友」(Fox＆Friends)主持人基爾米德(Brian Kilmeade)18日則公開呼籲川普，為了國家利益，應開始與白登團隊交接。

共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)在賀錦麗以副總統當選人身分返回參院後，隨即向她祝賀；這顯示許多共和黨人雖不願公開坦承，但私下逐漸認為川普已經敗選。

但是共和黨對白登勝選保持沉默，形同默許川普無根據指控選舉舞弊，這造成莫大影響，不僅在疫情期間拖延政府交接，鼓吹大眾產生疑慮，也危害白登政府領導國家的能力與其公信力。

普林斯頓大學非裔美國人研究教授克勞德(Eddie Glaude)表示，長期暗示質疑選舉公平性，不僅讓半數國人深深懷疑民主過程，也對其產生敵意。

共和黨人表面對川普的支持18日開始崩解，私下討論川普訴訟無用的聲音逐漸擴大；華盛頓郵報引述兩名參議員報導，白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)會晤共和黨參議員時，鼓勵眾人「盡量善用」川普任內的最後這段時間。

共和黨籍聯邦參議員孔寧(John Cornyn，德州)表示，梅杜斯說「基本上我們僅剩下大概45天的總統任期」；梅杜斯告訴共和黨參議員，川普政府希望確保參議員能向白宮和川普表達想法。

但即使在當時還是可見些許否認當前局勢的意味；孔寧又說：「不過老實說，當時梅杜斯確實說了，無論是45天或者四年又45天。」

川普幕僚似乎逐漸向白登勝選一事妥協之際，川普最愛的早晨新聞節目「福斯與朋友」18日上午也呼籲，川普起碼得開始總統交接程序，主持人基爾米德表示：「如果川普開始因應新冠病毒，並開始與白登團隊協調國安事宜，這對國家有最大助益。」