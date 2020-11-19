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落後逾2萬票 川普陣營繳300萬元 要求威州2郡驗票

編譯陳韻涵／綜合18日電
威州計票工作已完成，川普陣營以差距太少，要求重新計票，但依威州州法，川普陣營須自付300萬元計票工作費。(美聯社、Getty Images)
威州計票工作已完成，川普陣營以差距太少，要求重新計票，但依威州州法，川普陣營須自付300萬元計票工作費。(美聯社、Getty Images)

川普總統陣營截至18日花費近300萬元，尋求在威斯康辛州自由派、親民主黨且人口最多的密爾瓦基郡(Milwaukee county)和戴恩郡(Dane county)驗票，希望重新計票的結果有利於他；專家表示，驗票無助川普翻盤，但可拖延正式承認在威州敗選的時間，而川普18日仍重申他「贏得」這場大選。

威州密爾瓦基郡和戴恩郡最快19日起驗票，須於12月1日前完成。

整體而言，白登在此二郡拿下57萬7455票，川普則獲得21萬3157票；根據各郡核實後提交的結果，白登在威斯康辛州領先2萬608票，而戴恩與密爾瓦基兩郡占威州白登囊括票數的35%。

白登在威州以0.6%勝選，符合該州法律在勝選差距不及1%可驗票的標準，但得等到所有郡繳交首次計票結過後才能提出驗票；威州全郡17日完成首次計票。

密爾瓦基是威州最大郡，行政區涵蓋密爾瓦基市，非裔約占總人口27%，多於其他郡；白登在該郡贏得31萬7270票，川普則獲得13萬4357票，非正式驗票結果讓白登增加19票，川普多兩票。

戴恩郡則是威州首府麥迪遜(Madison)及威斯康辛大學所在地，白登在戴恩郡贏26萬185票，川普則獲得7萬8800票，非正式驗票結果讓白登增加28票，川普多11票。

密爾瓦基郡驗票費用約200萬元，戴恩郡驗票費用約74萬元，川普陣營若想在威州全境驗票，要價近800萬元。

與川普競選團隊合作的威州律師楚皮斯(Jim Troupis)說：「我們不會停止對抗爭取選舉的透明與公正，確保所有美國人能相信自由與公平的選舉結果，不僅在威州，全國皆然；威州居民應該要能瞭解，他們的選舉過程是否以合法、透明的方式進行。」

在密西根州方面，密州最大的韋恩郡(Wayne County)17日推翻共和黨稍早試圖阻撓密州認可白登勝選的決定，招致意圖推翻選民意志的譴責，隨後選委會一致同意認證總統選舉結果。

韋恩郡是民主黨的鐵票倉，白登在該郡勝川普32萬2000票；密州整體而言，白登贏川普逾14萬8000票。

密州共83個郡，每一郡都必須認證11月3日大選結果，密州選委會才能認證全州結果。

來源：世界新聞網

川普 白登 民主黨

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