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感恩、聖誕都在白宮過 川普埋首大選訴訟

編譯陳韻涵／綜合18日電
川普。（路透）
川普。（路透）

川普總統就任以來，總統伉儷過去三年都在有「冬季白宮」暱稱的海湖莊園(Mar-a-Lago)過感恩節及聖誕節；但是今年計畫有變，川普與第一夫人梅蘭妮亞將在白宮過感恩節假期，川普將與法律團隊埋首訴訟，力求推翻選舉結果。

媒體陸續宣布民主黨候選人白登當選後，川普消失了10天，在白宮研擬推翻選舉結果的法律戰。

梅蘭妮亞發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)17日推文寫道，「假期計畫更新：美國總統與第一夫人今年將在白宮歡慶感恩節」，文末附上烤火雞跟美國國旗的表情符號。

白登16日在德拉瓦州威明頓(Wilmington)受訪時說，將利用感恩節假期研擬抗疫對策。

新冠肺炎並未限制川普在國內活動，他在3日大選投票日過後仍到各個關鍵搖擺州演講，許多與會者都未戴口罩。

選舉結果明朗後，他僅兩度公開露面，在白宮玫瑰花園允諾將配發新冠肺炎疫苗。

川普和第一夫人11日出席退伍軍人紀念日活動，周末則到維吉尼亞州揮桿。

除了親自現身之外，川普也透過推特與國民互動；川普私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)則與法律團隊試圖阻止認可選舉結果。

賓州最高法院17日駁回川普團隊的訴訟，費城官員稱投票所並未違反計票觀察員與工作人員間隔15呎的規定。

與此同時，朱利安尼試圖向賓州聯邦法院陳訴川普是全國陰謀論的受害者。

另四個關鍵州的川普訟案16日也被撤案，儘管連連挫敗，川普陣營17日仍在內華達州興訟。

多名共和黨參議員17日在參院恭賀加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)成為副總統當選人。

副總統潘斯如常辦公，他16日在德拉瓦州迎接殉職美軍；潘斯夫人凱倫(Karen)15日則赴佛州見證「堅韌號」(Resilience)太空船發射。

川普總統與第一夫人梅蘭妮亞將在白宮過感恩節聖誕假期，不去「冬季白宮」的海湖莊園過...
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞將在白宮過感恩節聖誕假期，不去「冬季白宮」的海湖莊園過感恩節及聖誕節。(美聯社)

來源：世界新聞網

川普 白宮 美國

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