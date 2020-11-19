喬州3039張選票沒算到 賓州高院接受川營上訴

川普與白登在喬治亞州得票相距微小，依法進行重新計票，但必須在20日前完成計票。圖為在喬州馬瑞達市的選務人員16日展開人工計票工作。(美聯社)

喬治亞州18日完成人工重新計票，發現兩個郡共有3039張未被列入計算，但並未衝擊到該州的選舉結果；另方面，賓州 最高法院接受川普 總統陣營主張數千張通訊選票不符規定，應為無效票的上訴案。

喬州在手動計票過程中，官員於費耶特郡(Fayette County)發現2755張選票未列入計票；選務官員史特林(Gabriel Sterling)表示，計票疏失為許多人員並未按照投票標準流程。

另外在沃爾頓郡(Walton County)發現284張選票未列入計票，這讓川普在共和黨支持者居多的該郡，取得176票的優勢。

而在費耶特郡與在沃爾頓郡發現計票疏失前，弗洛伊德郡(Floyd County)也才發現遺漏2600多張選票。不過弗洛伊德郡共和黨主席馬丁(Luke Martin)表示，疏失讓人感到擔憂，但研判並不普遍。

民主黨總統當選人白登 在喬州以1萬4000多票的差距勝出，若無再發現其他重大計票疏失，預計不影響選舉結果。史特林表示，費耶特郡的選票使川普輸給白登的差距少於1萬3000票；不過，即便川普翻盤拿下喬州，他也將僅有248張選舉人票，白登仍將以290票領先。

此外，在白登比川普多拿近8萬2000張選票的賓州，最高法院於18日接受川普陣營的上訴，費城的數千張通訊選票回寄信封上疑似資訊不全，將被重新檢視是否為有效票。

不過目前研判，費城未出現投票舞弊；而是有8329張選票的信封上，無附上姓名、日期和地址等詳細資訊。最高法院的判決將影響全賓州的計票，目前受影響的選票數量還是未知數。

儘管逆轉機會微乎其微，賓州仍舊為川普法律戰最後一搏的重點區域；川普雖然宣稱選票被「偷走」，但至今仍無實質證據，法律戰效果也無明顯進展。

日前在17日，聯邦法官質疑川普陣營試圖阻止官員正式宣布白登於賓州取得勝選；在另一件訴訟案中，賓州最高法院也駁回川普陣營聲稱選務官員阻礙監督開票的指控。

來源：世界新聞網