我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 獲美國家圖書獎小說獎

喬州3039張選票沒算到 賓州高院接受川營上訴

編譯林育正／綜合18日電
川普與白登在喬治亞州得票相距微小，依法進行重新計票，但必須在20日前完成計票。圖為在喬州馬瑞達市的選務人員16日展開人工計票工作。(美聯社)
川普與白登在喬治亞州得票相距微小，依法進行重新計票，但必須在20日前完成計票。圖為在喬州馬瑞達市的選務人員16日展開人工計票工作。(美聯社)

喬治亞州18日完成人工重新計票，發現兩個郡共有3039張未被列入計算，但並未衝擊到該州的選舉結果；另方面，賓州最高法院接受川普總統陣營主張數千張通訊選票不符規定，應為無效票的上訴案。

喬州在手動計票過程中，官員於費耶特郡(Fayette County)發現2755張選票未列入計票；選務官員史特林(Gabriel Sterling)表示，計票疏失為許多人員並未按照投票標準流程。

另外在沃爾頓郡(Walton County)發現284張選票未列入計票，這讓川普在共和黨支持者居多的該郡，取得176票的優勢。

而在費耶特郡與在沃爾頓郡發現計票疏失前，弗洛伊德郡(Floyd County)也才發現遺漏2600多張選票。不過弗洛伊德郡共和黨主席馬丁(Luke Martin)表示，疏失讓人感到擔憂，但研判並不普遍。

民主黨總統當選人白登在喬州以1萬4000多票的差距勝出，若無再發現其他重大計票疏失，預計不影響選舉結果。史特林表示，費耶特郡的選票使川普輸給白登的差距少於1萬3000票；不過，即便川普翻盤拿下喬州，他也將僅有248張選舉人票，白登仍將以290票領先。

此外，在白登比川普多拿近8萬2000張選票的賓州，最高法院於18日接受川普陣營的上訴，費城的數千張通訊選票回寄信封上疑似資訊不全，將被重新檢視是否為有效票。

不過目前研判，費城未出現投票舞弊；而是有8329張選票的信封上，無附上姓名、日期和地址等詳細資訊。最高法院的判決將影響全賓州的計票，目前受影響的選票數量還是未知數。

儘管逆轉機會微乎其微，賓州仍舊為川普法律戰最後一搏的重點區域；川普雖然宣稱選票被「偷走」，但至今仍無實質證據，法律戰效果也無明顯進展。

日前在17日，聯邦法官質疑川普陣營試圖阻止官員正式宣布白登於賓州取得勝選；在另一件訴訟案中，賓州最高法院也駁回川普陣營聲稱選務官員阻礙監督開票的指控。

來源：世界新聞網

川普 賓州 白登

上一則

感恩、聖誕都在白宮過 川普埋首大選訴訟

下一則

假期出遊、室內聚會？ 佛奇勸民眾三思

延伸閱讀

民調：樂見川普輸的人 遠超想要白登贏 逾半民眾憂交接

民調：樂見川普輸的人 遠超想要白登贏 逾半民眾憂交接
川普陣營繳了300萬美元 要求威州兩郡重新計票

川普陣營繳了300萬美元 要求威州兩郡重新計票
APEC視訊峰會本周登場 傳川普將代表美國與會

APEC視訊峰會本周登場 傳川普將代表美國與會
快看世界／3大醫療協會致信川普：請速與白登團隊交接

快看世界／3大醫療協會致信川普：請速與白登團隊交接

熱門新聞

川普想翻盤變成不可能任務。(美聯社)

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

2020-11-12 01:30

1張圖看疫情：全美確診破1135萬例 阿拉斯加100死

2020-11-18 03:00
喬治亞州進行手工重新驗票後發現，有2600多張選票沒有算到。（Getty Images）

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

2020-11-17 00:23
川普陣營16日突然撤銷原本於喬治亞州、威斯康辛州、賓州、密西根州質疑選票舞弊、要求法院推翻計票結果的選舉訴訟。美聯社

川普陣營突撤四州選舉訴訟

2020-11-16 15:43
美國國務卿龐培歐今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。美聯社

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

2020-11-12 18:50

大選開票結果／白登奪得喬州 川普拿下北卡

2020-11-13 14:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查
莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰

莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰
美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光

美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光