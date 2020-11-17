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川普關鍵官司連敗 朱利安尼1天收2萬元

記者顏伶如、郭宣含／綜合報導
川普總統私人律師朱利安尼17日代表川普，到關鍵州賓州聯邦法院親自出庭提告大選遭舞弊案。圖為本月4日朱利安尼在賓州記者會指控大選有弊。(美聯社)
川普總統私人律師朱利安尼17日代表川普，到關鍵州賓州聯邦法院親自出庭提告大選遭舞弊案。圖為本月4日朱利安尼在賓州記者會指控大選有弊。(美聯社)

川普總統陣營在賓州再輸關鍵官司，賓州聯邦法院17日裁定賓州人員計票時讓監票人員維持至少15呎距離，此舉並未違反州法；川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)出席聽證會時聲稱「全國大規模出現選舉舞弊」，代表賓州郡的律師則呼籲法官盡快結案。

朱利安尼：全國大規模選舉舞弊

共和黨監票人員表示賓州計票時，他們被擋在圍欄後方，無法看清選票信封細節與計票過程；但聯邦法院以五比二票扭轉先前裁決，並表示州法僅要求計票時必須讓監票人員「待在室內」，但並未規定計票桌與監票者的最小距離。

「最能形容當前狀況的是大規模全國選舉舞弊。」朱利安尼17日在聽證會上聲稱，類似情況出現在民主黨人控制的大城市，並呼籲不應納入郵寄選票。

朱利安尼原本未直接參與這件賓州案件，但川普競選團隊有兩組律師過去一周退出此案，朱利安尼17日最後一刻才要求聯邦地區法院法官布蘭(Matthew Brann)允許他加入川普的法律團隊，此前布蘭拒絕另一名律師延後聽證的要求。

賓州郡律師：根本住在幻想世界

代表賓州多郡的律師艾朗奇克(Mark Aronchick)表示，朱利安尼根本「住在幻想世界」，他稱對方要求撤銷郵寄選票的說法「可恥」，最後直接呼籲法官撤銷此案。

朱利安尼17日稍早也否認紐約時報稱其日酬兩萬元；紐時引述多名知情人士報導，朱利安尼向川普競選團隊要求，處理選舉訴訟的酬勞為一天兩萬元，收費日期從大選日隔天算起。

「我從沒開口要求2萬元。」朱利安尼17日說，洩漏者「根本在說謊」；他說，川普親口保證過，領軍處理選舉訴訟，等到所有案件結束時一定會領到酬勞。

川普總統私人律師朱利安尼17日代表川普，到關鍵州賓州聯邦法院親自出庭提告大選遭舞...
川普總統私人律師朱利安尼17日代表川普，到關鍵州賓州聯邦法院親自出庭提告大選遭舞弊案。 (美聯社)

美國廣播公司(ABC)引述多名消息人士報導，川普在多州的選舉訴訟陸續受挫後，他的競選與法律團隊也默默陷入混亂，不少人準備結束選後訴訟，並認為目前的訴訟不道德而且注定失敗。

川普接連在法院訴訟敗陣後，改派朱利安尼主導訴訟，但消息人士指出，朱利安尼在川普團隊中已引發內鬥，導致團隊逐漸分裂。

賓州選務人員本月5日正在整理大選投票日3日後才收到的郵寄選票。川普陣營認為3日後...
賓州選務人員本月5日正在整理大選投票日3日後才收到的郵寄選票。川普陣營認為3日後的選票不應列入計票。(美聯社)

川普 賓州 紐約時報

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