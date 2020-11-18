葛理漢被爆料！致電施壓3關鍵州選務官員

參院司法委員會主席、重量級共和黨國會領袖葛理漢。(美聯社)

共和黨籍參院司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)被喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)爆料打電話施壓要求「丟棄選票」後，17日坦承確實打過電話，但也同樣打給亞利桑納州、內華達州選務主管進行調查；這三州計票統計都是白登勝出，川普 陣營正設法挑戰開票結果，葛理漢的動作引發高度爭議。

共和黨喬州 州務卿拉芬斯伯格16日晚間接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，葛理漢兩度日前打電話施壓，要求他以州務卿身分，裁定選民合法投下的缺席選票作廢，讓川普在喬州翻盤。

葛理漢無權監督選舉事務，選舉事務屬於參院法規委員會管轄；民主黨籍聯邦參議員布克(Cory Booker)指出，葛理漢行為令人高度不安，讓人無法接受。

拉芬斯伯格表示，葛理漢在電話中質疑喬州核對選民通訊投票 簽名的手續是否存有政治偏見，指稱選務人員可能故意放水，讓簽名不符的選票也列入計算。

共和黨籍喬治亞州州務卿拉芬斯伯格。(美聯社)

葛理漢還要求，若有某些郡出現通訊投票簽名不符的案例較多，拉芬斯伯格應該利用州務卿職權，直接裁定全郡通訊選票一律作廢。

白登在喬州超越川普1萬4000票，得票率領先約0.28%；喬州上周啟動人工重新計票，高達500萬張選票將重新統計，估計20日完成程序。

周末期間，川普在推特發文抨擊拉芬斯伯格是「虛有其表的共和黨員」，聲稱喬州通訊投票舞弊嚴重。不過，拉芬斯伯格駁斥川普說詞，並說在喬州為川普爭取重新計票的共和黨聯邦眾議員柯林斯(Doug Collins)是個「騙子」。

葛理漢16日回覆媒體詢問時則說，拉芬斯伯格的說詞非常荒唐，17日在國會山莊則對媒體表示，除了打給拉芬斯伯格還打給亞利桑納州、內華達州，針對通訊投票簽名核對提出詢問。

他說，亞利桑納州是打電話給州長杜西(Doug Ducey)，內華達州則是一位忘記名字的選務主管。

不過，葛理漢後來又修正說詞表示，並沒有打給內華達州任何官員。