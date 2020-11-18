葛理漢被爆料！致電施壓3關鍵州選務官員
共和黨籍參院司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)被喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)爆料打電話施壓要求「丟棄選票」後，17日坦承確實打過電話，但也同樣打給亞利桑納州、內華達州選務主管進行調查；這三州計票統計都是白登勝出，川普陣營正設法挑戰開票結果，葛理漢的動作引發高度爭議。
共和黨喬州州務卿拉芬斯伯格16日晚間接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，葛理漢兩度日前打電話施壓，要求他以州務卿身分，裁定選民合法投下的缺席選票作廢，讓川普在喬州翻盤。
葛理漢無權監督選舉事務，選舉事務屬於參院法規委員會管轄；民主黨籍聯邦參議員布克(Cory Booker)指出，葛理漢行為令人高度不安，讓人無法接受。
拉芬斯伯格表示，葛理漢在電話中質疑喬州核對選民通訊投票簽名的手續是否存有政治偏見，指稱選務人員可能故意放水，讓簽名不符的選票也列入計算。
葛理漢還要求，若有某些郡出現通訊投票簽名不符的案例較多，拉芬斯伯格應該利用州務卿職權，直接裁定全郡通訊選票一律作廢。
白登在喬州超越川普1萬4000票，得票率領先約0.28%；喬州上周啟動人工重新計票，高達500萬張選票將重新統計，估計20日完成程序。
周末期間，川普在推特發文抨擊拉芬斯伯格是「虛有其表的共和黨員」，聲稱喬州通訊投票舞弊嚴重。不過，拉芬斯伯格駁斥川普說詞，並說在喬州為川普爭取重新計票的共和黨聯邦眾議員柯林斯(Doug Collins)是個「騙子」。
葛理漢16日回覆媒體詢問時則說，拉芬斯伯格的說詞非常荒唐，17日在國會山莊則對媒體表示，除了打給拉芬斯伯格還打給亞利桑納州、內華達州，針對通訊投票簽名核對提出詢問。
他說，亞利桑納州是打電話給州長杜西(Doug Ducey)，內華達州則是一位忘記名字的選務主管。
不過，葛理漢後來又修正說詞表示，並沒有打給內華達州任何官員。
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