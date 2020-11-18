白登任命核心幕僚 打造「看起來像美國」的執政團隊

總統當選人白登17日任命競選團隊總幹事珍迪隆，將出任白宮副幕僚長。(美聯社)

總統當選人白登 17日公布白宮 人事安排：白登競選總幹事珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)將任白宮副幕僚長，白登幕僚芮契提(Steve Ricchetti)將任白宮顧問，身為白登全國競選團隊共同主席的路易斯安納州聯邦眾議員李奇蒙(Cedric Richmond)則將出任白宮資深顧問兼白宮公眾參與辦公室(Office of Public Engagement)主任。

白登競選團隊首席選舉策略顧問唐尼倫(Mike Donilon)，也將出任白宮資深顧問，競選團隊法務長芮姆(Dana Remus)將任白宮法律顧問。

選舉期間為白登副手賀錦麗 擔任臨時幕僚長的白登競選團隊副總幹事羅德里格茲(Julie Rodriguez)，將出任白宮跨政府事務辦公室(Office of Intergovernmental Affairs)主任；競選期間擔任白登臨時幕僚長的托馬西尼(Annie Tomasini)將擔任橢圓形辦公室行動辦公室(Oval Office Operations)主任。

現任路易斯安納州聯邦眾議員李奇蒙將出任白宮資深顧問，協助處理非洲裔事務。(美聯社)

白宮第一夫人幕僚長則由潘塔連恩(Julissa Reynoso Pantaleon)出任；第一夫人資深顧問由柏爾納(Anthony Bernal)擔任。

Politico新聞網站報導，雖然川普迄今不肯承認敗選，白登與賀錦麗為1月就任準備的第一步，就是成立人數高達數百人的政權交接團隊，開始彙整各個聯邦政府機關的資料。

白登上周已宣布白宮幕僚長將由柯連恩(Ron Klain)出任。

總統當選人白登17日在家鄉德拉瓦州威明頓市召開核心幕僚會議，決定重要人事。(美聯社)

白登發表聲明指出，這支資深成員隊伍將「幫助我們重建到比以前還更好」，「美國面臨艱巨挑戰，他們將帶著多元觀點、一致承諾迎接考驗，我們渡過難關之後將比以前變得更強大，也更團結。」

白登與賀錦麗競選期間曾承諾，將打造一支「看起來像美國」的執政團隊，跟川普以白人、男性為絕大多數的內閣截然不同。