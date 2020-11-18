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白登任命核心幕僚 打造「看起來像美國」的執政團隊

記者顏伶如／綜合報導
總統當選人白登17日任命競選團隊總幹事珍迪隆，將出任白宮副幕僚長。(美聯社)
總統當選人白登17日任命競選團隊總幹事珍迪隆，將出任白宮副幕僚長。(美聯社)

總統當選人白登17日公布白宮人事安排：白登競選總幹事珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)將任白宮副幕僚長，白登幕僚芮契提(Steve Ricchetti)將任白宮顧問，身為白登全國競選團隊共同主席的路易斯安納州聯邦眾議員李奇蒙(Cedric Richmond)則將出任白宮資深顧問兼白宮公眾參與辦公室(Office of Public Engagement)主任。

白登競選團隊首席選舉策略顧問唐尼倫(Mike Donilon)，也將出任白宮資深顧問，競選團隊法務長芮姆(Dana Remus)將任白宮法律顧問。

選舉期間為白登副手賀錦麗擔任臨時幕僚長的白登競選團隊副總幹事羅德里格茲(Julie Rodriguez)，將出任白宮跨政府事務辦公室(Office of Intergovernmental Affairs)主任；競選期間擔任白登臨時幕僚長的托馬西尼(Annie Tomasini)將擔任橢圓形辦公室行動辦公室(Oval Office Operations)主任。

現任路易斯安納州聯邦眾議員李奇蒙將出任白宮資深顧問，協助處理非洲裔事務。(美聯社...
現任路易斯安納州聯邦眾議員李奇蒙將出任白宮資深顧問，協助處理非洲裔事務。(美聯社)

白宮第一夫人幕僚長則由潘塔連恩(Julissa Reynoso Pantaleon)出任；第一夫人資深顧問由柏爾納(Anthony Bernal)擔任。

Politico新聞網站報導，雖然川普迄今不肯承認敗選，白登與賀錦麗為1月就任準備的第一步，就是成立人數高達數百人的政權交接團隊，開始彙整各個聯邦政府機關的資料。

白登上周已宣布白宮幕僚長將由柯連恩(Ron Klain)出任。

總統當選人白登17日在家鄉德拉瓦州威明頓市召開核心幕僚會議，決定重要人事。(美聯...
總統當選人白登17日在家鄉德拉瓦州威明頓市召開核心幕僚會議，決定重要人事。(美聯社)

白登發表聲明指出，這支資深成員隊伍將「幫助我們重建到比以前還更好」，「美國面臨艱巨挑戰，他們將帶著多元觀點、一致承諾迎接考驗，我們渡過難關之後將比以前變得更強大，也更團結。」

白登與賀錦麗競選期間曾承諾，將打造一支「看起來像美國」的執政團隊，跟川普以白人、男性為絕大多數的內閣截然不同。

白登 白宮 賀錦麗

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