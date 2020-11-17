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歐巴馬再勸川普：放下你的驕傲 把國家擺首位

記者胡玉立／綜合報導
哥倫比亞廣播公司「60分鐘」時政節目17日晚要播出專訪前總統歐巴馬(左)。(美聯社)
哥倫比亞廣播公司「60分鐘」時政節目17日晚要播出專訪前總統歐巴馬(左)。(美聯社)

前總統歐巴馬和前第一夫人米雪兒15日利用不同管道，同聲要求川普總統把國家放在第一位，直白批判川普拒絕認輸下台一事。

歐巴馬在哥倫比亞廣播公司(CBS)「60分鐘」節目專訪中直截了當地表示：「該是川普該認輸的時候了。」米雪兒則在Instagram貼文指出，「我不能原諒川普對我丈夫的種族主義謊言，但為了國家，我還是會見了梅蘭妮亞。」

「總統是公務員；按照設計，他們是辦公室臨時人員。當時間到了，你的工作是把國家放在第一位，放下你的驕傲、你的利益和失望。」歐巴馬在15日晚播出的節目中向主持人佩利(Scott Pelley)說：「我對川普的建議是，如果你想在比賽的最後階段被人記住你是將國家放在首位的人，就該做同樣的事。」

這是歐巴馬針對川普未能尊重權力和平過渡給總統當選人白登一事，所做的最有力聲明。歐巴馬並批評共和黨人容許川普毫不受控地做出選舉舞弊的虛假主張，指「他們明明應該更清楚情況」。

歐巴馬還表達了國家處於分裂狀況的擔憂。他表示，「我不認為川普是造成我們分裂和政府問題的原因，我認為他是催化劑，它們在他之前就存在。但不幸地，在他之後，它們會更加長存。」

近四年前，歐巴馬與川普在權力交接方面基本上沒有障礙。歐巴馬在他的新書「應許之地」(A Promised Land)一開頭就寫道，他把白宮留給了一個「 完全反對我們所代表的一切的人」。他表示，「那可能是川普和我都同意的一件事：他在任何事情上都和我意見不同。」

至於米雪兒則在社群平台Instagram貼文中，回憶四年前民主黨總統候選人喜萊莉．柯林頓輸給川普時，她「傷心失望」，也無法原諒川普對外散播有關丈夫歐巴馬的「種族主義謊言」、置她家人於危險之中。但她明白，「為了我們的國家，我必須找到力量成熟地把我的憤怒擺在一旁」。

大選日幾天後的11月10日，米雪兒邀請梅蘭妮亞進入白宮，分享經驗談，因為她「內心明白這麼做是正確的，因為我們的民主比任何人的自我都重要。」

她在貼文中敦促指出，「這不是遊戲。我想敦促所有美國人，尤其是我們國家的領導人，不論政黨為何，都要尊重選舉程序，盡職鼓勵權力平穩過渡，就像歷任總統在我們歷史中所做的那樣。」

2017年1月20日，川普的總統就職大典，與歐巴馬交接。(美聯社)
2017年1月20日，川普的總統就職大典，與歐巴馬交接。(美聯社)

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