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川普政府第1人 白宮國安顧問承認「白登勝選」

編譯郭宣含／綜合16日電
白宮國安顧問歐布來萊恩16日表示將確保「非常專業地交接」。(美聯社)
白宮國安顧問歐布來萊恩16日表示將確保「非常專業地交接」。(美聯社)

白宮國安顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)表示，川普總統的國家安全委員會(NSC)正準備「相當專業地交接」，因為民主黨總統當選人白登看似已贏得選舉。

向來效忠川普的歐布萊恩上周發表這段談話，但16日上午才在全球安全論壇上(Global Security Forum)線上播出，由「國會山報」(The Hill)特約編輯克萊門斯(Steve Clemons)擔任主持人；不過他的發言與川普形成鮮明對比，川普15日午夜在推特不實指稱「我贏了選舉」，遭推特標上警語。

歐布萊恩表示，雖然他希望川普最終能再連任四年，但他將與白登與其副手賀錦麗領導的新政府合作。

他也談到：「我老到記得布希與高爾案(Bush v. Gore)，當年直到12月中才開始交接，但依舊完成了。」

「如果有新政府，他們應有一些時間加入並執行其政策。」歐布萊恩指出：「如果白登、賀錦麗注定是贏家，目前情況顯然如此，這樣我們國安局會有相當專業的交接，毫無疑問。」

歐布萊恩表示，白登團隊中有許多專業人士，而且這些人過去曾在前政府的白宮任職許久，「好事是這裡是美國，即便是在最具爭議的時期，我們仍會將指揮棒傳下去，並且和平成功交接。」

歐布萊恩偶爾也冒出川普將卸任的言論，例如他稱川普擔任中間人，協助以色列和部分阿拉伯國家簽署和平協議，這將是「川普卸任時留下的偉大政績」。

歐布萊恩相信，川普政府確實幫助今年選舉免於外國干涉，他親自警告俄羅斯國安顧問，干涉美國選舉「就是踩了紅線」；他也讚賞網路司令部(U.S. Cyber Command)司令中曾根(Paul Nakasone)阻擋伊朗和俄國的網路行動。

歐布萊恩受訪時多半在談論川普的外交成就，他重申過去美國多年來對中國採用錯誤的外交政策，美國對中國的經濟行動、剽竊智慧財產視而不見；一名政府高官向國家廣播公司(NBC)，川普任內最後時間擬採取一系列行政行動，對中國的人權與貿易議題施壓。

川普 美國 白登

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