民主黨力保參院 白登將赴喬治亞州助選

總統當選人白登16日發表宣布勝選後的首次全國疫情與重啟經濟的重要政策演說。(美聯社)

民主黨在這次大選並未取得參院 多數，白登 上台後恐將施政推動困難。喬治亞州兩個聯邦參議員席次進入第二輪選舉，將於明年1月5日投票，白登內定幕僚長柯連恩(Ron Klain)指出，白登將親赴喬州 為兩位民主黨候選人助選，也會投注人力及各種資源，全力輔選。

目前共和黨已取得50個參院席次，如果民主黨在喬州參院選舉兩席全拿，兩黨在參院將形成50票對50票平手，而關鍵一票則依法由副總統投下。

紐時報導分析，白登準備就職並籌組執政團隊的同時，還將前往喬州助選，可見這場參議員延長賽的政治意義如何重大，牽動白登上台後的執政。

雖然柯連恩強調，但紐時分析指出，喬州選舉並非白登能否成功推動施政的先決條件，但若民主黨能拿下喬州兩個席次，民主黨方面實質上等於掌握參院，讓白登可以輕鬆推動抗依疫、健保、稅改、環保等政策。倘若共和黨持續穩坐參院多數，白登上台後將處處面臨製肘。

柯連恩15日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)訪問時說，接近喬州參議員第二輪選舉投票日之際，就會看到白登到喬州助選。

柯連恩也說：「我們會投入人力、經費以及各種資源過去，協助我們這兩位優秀的候選人贏得選舉。我非常希望我們能贏得這兩個席次。」

民主黨喬州參議員候選人、民權領袖兼牧師沃諾克(Raphael Warnock)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，並未多談這場選舉牽動接下來的政局情勢，而把焦點放在希望為民眾保障健保，並批評現任共和黨參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)追求財富。

沃諾克說：「這場選舉不是我個人的選舉，參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的名字也沒印在選票上。我可以跟大家說明，這場選舉是為健保投票，是為能否繼續擁有可負擔醫療法而投票。」

挑戰共和黨籍現任參議員普度(David Perdue)的民主黨籍候選人奧薩夫(Jon Ossoff)接受美國廣播公司(ABC)訪問時則說，不管川普是否承認，很快都將下台，喬州參院席次勝利將讓白登有機會能推出真正可以解決疫情的措施，並且好好治理國家。