威州若要重新計票 川普陣營須自費800萬元

圖為威斯康辛州一處投開票所內的選票。（路透）

美聯社報導，川普 總統倘若要求威斯康辛州 全州進行重新計票，必須自費支付790萬元；此成本是四年前的四倍，選務官員表示，重新計票成本的增加主要出自疫情期間為了實施防疫措施所增加的開銷。

有線電視新聞網(CNN)預測民主黨總統當選人白登 將拿下威斯康辛州及其代表的10張選舉人票，但根據該州目前公布的結果，白登在該州僅比川普多2萬470張選票，差距為0.62%。

根據威州法律，在如此微小的差距之下，敗選一方候選人有權要求驗票；但由於白登領先幅度高於0.25%；依法，提出重新計票的川普陣營必須自費支付驗票所需的費用。

威州將在17日前完成選舉結果的清算，假定沒有任何一郡提出異議，則川普陣營必須在18日傍晚5時以前提出重新計票的要求，驗票最快可始於19日，但需在12月1日前完成。

威州選舉委員會16日同時公布驗票時程及所需費用，而費用的部分是取自於當地共72郡的選舉花費總額；選務主委沃爾夫(Meagan Wolfe)表示：「目前我們還未收到是否進行驗票的明確指示，但我們也希望威州的民眾知道，我們都準備好了。」

此外，威州有三名選民在上周向聯邦政府提出法律訴訟，要求排除密爾瓦基市(Milwaukee)、丹恩郡(Dane County)及梅諾米尼郡(Menominee)的部分選票，但最終撤回訴訟。

即使威州代表的10張選舉人票無法撼動選舉結果，川普仍堅持在該州採取行動，並籌資募款重新計票的所需費用；川普在威州競選團隊的發言人安娜‧凱利(Anna Kelly)尚未對驗票費用一事做出回覆。

負責丹恩郡選舉書記人員的麥克唐納(Scott McDonell)表示，該郡驗票流程將安排在馬諾納會議中心(Monona Terrace convention center)舉行，為確保所有工作人員可保持社交安全距離，但光是租借的費用就高達74萬元；而密爾瓦基市的費用最高，為200萬元。