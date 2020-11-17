川普突撤4州大選訴訟 民權律師：進法院後站不住腳

儘管川營的大選訟案在各州頻頻敗訴，但川普總統16日仍不承認敗選。(美聯社)

川普 陣營16日突然撤銷原本於喬治亞州、威斯康辛州、賓州、密西根州 質疑選票舞弊、要求法院推翻計票結果的選舉訴訟。這四州的選舉官司都是由保守派組織「真實選票」(True the Vote)發起，委託律師均為巴布(James Bopp)，控方則為川普支持者或川普競選團隊。

這四州的川營提告者，都是屬於個人提告，與川普總統本人及團隊並無直接關係。

CNBC新聞頻道指出，這四州選舉訴訟到目前為止受到矚目不多，在這四州提告是否能夠讓川普敗選因此順利翻盤，也無法確知。根據全美50州的計票結果，民主黨 候選人白登拿下306張選舉人票，已跨越當選門檻，川普則獲232張選舉人票。

大選日過後，川普不曾停止聲稱自己「贏得選舉」，持續在推特發文指稱大選舞弊。

為何在四州川營的原告同時撤銷選舉訴訟，巴布表示，基於律師客戶保密特權(attorney client privilege)不便評論；巴布未透露是否打算重新提告，但原告如果打算再次提告，法律上是允許的。巴布曾為共和黨全國委員會工作。

民主黨籍密西根州檢察長內塞爾(Dana Nessel)辦公室指出，巴布提告人委任之下，在密州多個郡提告，以出現選舉舞弊及選舉詐騙為由，要求法院裁定選舉無效，但在法院還沒來得及對挨告選務主管或選舉機關發出通知之前，巴布便撤告了。

內塞爾說：「這起官司很顯然是為了散布有關密州選舉安全與公正的不實消息而提告的。」民權律師委員會執行主任克拉克(Kristen Clarke)則表示，「這些官司充滿毫無根據的指控，進了法院後完全站不住腳」。

克拉克分析，川普陣營的選舉訴訟缺乏明確且通盤考量的策略，因此可以看到官司一件件崩解。

白登在威州得票領先川普約2萬票，巴布代表三名原告向綠灣(Green Bay)聯邦區域法院指控「非法通訊投票」在三郡被列入計票，法院應該裁定選舉無效。巴布16日向法院聲請無損權益(without prejudice)撤告，意味著原告日後可以重新提告。