我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

促川普配合交接 白登：否則將死更多人

記者顏伶如╱綜合報導

總統當選人白登16日在德拉瓦州威明頓(Wilmington)市警告說，如果川普總統與川普政府遲遲不與政權交接小組配合，在抗疫措施、疫苗計畫、國安情資簡報及各項政策議題無法合作，將招致嚴重後果；白登說：「倘若大家不能合作，將因此會死去更多人。」

這是大選日結束迄今，川普始終不願承認敗選，也不願讓新舊政府啟動和平轉移政權，白登這番談話是到目前為止口氣最重的一次發言。

白登16日也公布旨在消弭貧富不均的經濟振興計畫，並強調任何經濟架構的改革都取決於疫情能否獲得控制，以及政府是否立即推出疫情經濟紓困。他說，一旦消滅病毒，為勞工與企業推出紓困計畫，「接下來我們就能開始重建，恢復結果將比以前更好」。

白登保證，將投入數兆元預算做為搶救製造業、擴大健保範圍、對抗氣候變遷等計畫之用，但眼前第一優先要務仍是把疫情控制住。

除了白登與白登團隊之外，人數逐漸增加中的共和黨籍人士，近來頻頻強調和平轉移政權的重要性，即將上台的白登必須聽取有關疫情、疫苗研發的最新簡報。白登幕僚透露，白宮目前正在訂定疫苗問世後的配送計畫，但由於川普政府的諸多阻撓，白登團隊只好設法自行研擬將來的疫苗配送方案。

路透報導，白登在記者會上被問到，美國是否將加入有15國參與的RCEP時，說他現在還無法討論美國貿易政策，因為他還沒上任，而且「一次只能有一位總統」。他說，「美國必須與盟國協商制定全球貿易規則，以抗衡中國日益擴大的影響力，我們必須與占另外25%以上的其他民主政體結盟，這樣我們才能制定規則，而不是讓中國等國變成唯一能發揮影響力的國家，因此可以決定結果」。但不願說明他是否將加入多國在15日簽署的區域全面經濟夥伴協定。他並說已擬定一個詳盡的貿易計畫，將在2021年1月20日上任後的隔天討論。

白登與副手賀錦麗16日下午與企業界、勞工界代表舉行視訊會議，呼籲商家與勞工同舟共濟，與會者包括美國勞工聯合會產業工會聯合會(AFL-CIO)理事長楚卡(Richard Trumka)、通用汽車(GM)執行長瑪麗‧巴拉(Mary Barra)。

白登在記者會上也說，疫苗不可能短期之內解決疫情問題，「這個冬天會很黑暗，疫情變得好轉之前，狀況將會更艱難」。他表示，國會應該馬上通過最新回合的疫情紓困法案才是。

白登 疫情 疫苗

上一則

MLB首位華裔女總管 伍佩琴掌馬林魚：想都不敢想

下一則

川普突撤4州大選訴訟 民權律師：進法院後站不住腳

延伸閱讀

紐時：川普上周想攻擊伊朗 被副總統等高官勸阻

紐時：川普上周想攻擊伊朗 被副總統等高官勸阻
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
分析╱白登上台後 川普稅表終於就會曝光了嗎？

分析╱白登上台後 川普稅表終於就會曝光了嗎？
川普不認輸拒交接 專家：前所未見 拖上數周恐重傷美

川普不認輸拒交接 專家：前所未見 拖上數周恐重傷美

熱門新聞

川普想翻盤變成不可能任務。(美聯社)

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

2020-11-12 01:30

1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

2020-11-17 03:00

大選開票結果／白登奪得喬州 川普拿下北卡

2020-11-13 14:30
美國國務卿龐培歐今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。美聯社

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

2020-11-12 18:50
川普13日下午在玫瑰花園發表談話時表示，無論如何在他任內不會再次因為疫情封城，但誰知道下一任政府會怎麼做。(歐新社)

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

2020-11-13 19:51
川普陣營16日突然撤銷原本於喬治亞州、威斯康辛州、賓州、密西根州質疑選票舞弊、要求法院推翻計票結果的選舉訴訟。美聯社

川普陣營突撤四州選舉訴訟

2020-11-16 15:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店