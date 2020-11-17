促川普配合交接 白登：否則將死更多人

總統當選人白登 16日在德拉瓦州威明頓(Wilmington)市警告說，如果川普總統與川普政府遲遲不與政權交接小組配合，在抗疫措施、疫苗 計畫、國安情資簡報及各項政策議題無法合作，將招致嚴重後果；白登說：「倘若大家不能合作，將因此會死去更多人。」

這是大選日結束迄今，川普始終不願承認敗選，也不願讓新舊政府啟動和平轉移政權，白登這番談話是到目前為止口氣最重的一次發言。

白登16日也公布旨在消弭貧富不均的經濟振興計畫，並強調任何經濟架構的改革都取決於疫情 能否獲得控制，以及政府是否立即推出疫情經濟紓困。他說，一旦消滅病毒，為勞工與企業推出紓困計畫，「接下來我們就能開始重建，恢復結果將比以前更好」。

白登保證，將投入數兆元預算做為搶救製造業、擴大健保範圍、對抗氣候變遷等計畫之用，但眼前第一優先要務仍是把疫情控制住。

除了白登與白登團隊之外，人數逐漸增加中的共和黨籍人士，近來頻頻強調和平轉移政權的重要性，即將上台的白登必須聽取有關疫情、疫苗研發的最新簡報。白登幕僚透露，白宮目前正在訂定疫苗問世後的配送計畫，但由於川普政府的諸多阻撓，白登團隊只好設法自行研擬將來的疫苗配送方案。

路透報導，白登在記者會上被問到，美國是否將加入有15國參與的RCEP時，說他現在還無法討論美國貿易政策，因為他還沒上任，而且「一次只能有一位總統」。他說，「美國必須與盟國協商制定全球貿易規則，以抗衡中國日益擴大的影響力，我們必須與占另外25%以上的其他民主政體結盟，這樣我們才能制定規則，而不是讓中國等國變成唯一能發揮影響力的國家，因此可以決定結果」。但不願說明他是否將加入多國在15日簽署的區域全面經濟夥伴協定。他並說已擬定一個詳盡的貿易計畫，將在2021年1月20日上任後的隔天討論。

白登與副手賀錦麗16日下午與企業界、勞工界代表舉行視訊會議，呼籲商家與勞工同舟共濟，與會者包括美國勞工聯合會產業工會聯合會(AFL-CIO)理事長楚卡(Richard Trumka)、通用汽車(GM)執行長瑪麗‧巴拉(Mary Barra)。

白登在記者會上也說，疫苗不可能短期之內解決疫情問題，「這個冬天會很黑暗，疫情變得好轉之前，狀況將會更艱難」。他表示，國會應該馬上通過最新回合的疫情紓困法案才是。