川普先鬆口：白登贏了 隨即改口：我沒輸 稱還要提告大案

始終不曾承認落敗的川普總統，15日首度鬆口透露白登勝出。但隔了一小時，又發推文強調絕對沒有認輸。圖為川普總統15日在維州高球俱樂部打球。(路透)

大選日過後始終不曾承認落敗的川普 總統，15日早晨在推特 發文時，首度鬆口透露白登 勝出。川普推文寫道，白登「贏了」是因為靠選舉「作弊」。不過，隔了一小時後，川普又發推文強調，絕對沒有認輸。

目前正負責川普選舉訴訟的川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)則對媒體表示，川普推文只是「挖苦諷刺」而已，沒有承認敗選。

川普總統在15日晚的一則推文指，目前為止，全美多處大選提告的案子「不是我們的」，而是由許多「見證到可怕的弊病」的人所提告的。他說，「我們的大案子會顯示2020大選違憲，以及那些改寫大選結果的令人氣憤行徑」，「這些大案將被提告」。但推文沒有進一步說明是何種大案，以及何時提告。

川普15日早晨發布第一句就說「他贏了是因為靠選舉作弊」的推文後，在推特立即引起瘋傳，網友奔相走告「川普終於承認敗選」。然而，隔一小時後，川普發文澄清，稱白登的勝利只存在於「假新聞媒體眼中」。川普在推文中說，還有很長一段路要走，「這是一場作弊的選舉」。

朱利安尼出面幫忙緩頰，稱川普才是今年大選的真正贏家，民主黨「偷走選舉結果」。朱利安尼接受福斯新聞網專訪時說，川普稍早的推文只是「挖苦諷刺」而已，並不是承認失敗。朱利安尼強調，川普絕對不是承認敗選，「沒有，差得遠呢」。

朱利安尼也表示，很明顯的，川普目前還在法院全力為選舉打官司。他說，相信選舉結果「將被推翻」，除了選舉事務之外，整起事件應該上升到「國家安全」的層級，嚴加調查。

川普競選團隊首席顧問米勒(Jason Miller)發表聲明指出，川普稍早的推特只是在描述「媒體的存心」。

在15日的推文中，川普寫道：「沒有監票員或觀察員允許進入，選票是由激進左派人士經營的私人公司多明尼恩(Dominion)計票列表，這家公司聲譽很差，設備拙劣，根本連到德州使用都不夠格(我在德州贏很多！)，假新聞跟沉默媒體，還有很多！」

彭博新聞社報導，川普口頭雖然不願承認輸給白登，但大選日過後到現在，川普各種言行舉止，都看不出有任何準備連任的意思，主要施政毫無作為，還阻撓白登團隊與聯邦政府機關展開交接工作。報導指出，川普在選後對國防部、國土安全部高層人事突然有大動作，就連某些川普盟友都深感不安，擔心川普肆意妄為將嚴重傷害國家安全。