「對暴力噤聲」 伊凡卡批媒體可恥、沒有平衡報導事實

挺川普大遊行14日結束後，支持者(右)被反川者(左)包圍，在華府街頭相互爭罵大選輸贏。警方加強戒備。(路透)

總統選舉結束，但紛爭卻繼續；雙方人馬周末紛紛湧上華府街頭示威遊行 ；川普 總統的長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)及長子小唐納 ‧川普(Donald Trump Jr.)，15日抨擊對川普支持者及保守派人士的攻擊，更抨擊媒體沒有平衡報導事實。

白宮資深顧問伊凡卡15日上午在社群網站推特(Twitter)發文寫道：「針對保守派人士慘遭肢體暴力攻擊，媒體幾乎一面倒噤聲，是極為可恥且相當危險的行為；試想如果事情反過來，媒體的反應會有多麼憤慨；煽動暴力者應該遭到制裁，而暴力也永遠不會是解決事情的答案。」

同日，小唐納也批評，媒體忽視保守派被攻擊，甚至將川普支持者類比為納粹的態度，是助紂為虐的行為：「媒體不斷掩蓋左派人士在過去四年製造暴力的事實，如果他們願意誠實報導，對於這些假裝成反法西斯主義的垃圾們，人民早已進行反抗。」

成千上萬的川普支持者14日聚集在華府遊行，除了表達對川普的支持，也聲援川普對選舉提出法律訴訟，稍晚卻在現場與反川普人士爆發衝突；川普也對此表示不滿，在推特上發文要求警方「做好該做的事」，並指控攻擊川粉的人正是極左派的反法西斯主義團體Antifa所為。

川普聲稱，Antifa是特地等到遊行結束後才採取行動，而且專挑老年人與家庭成員攻擊，他說：「Antifa這些敗類對遊行的人攻擊後卻遭到反撲，因為這些人奮力挺身對抗他們。」