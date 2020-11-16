川普盟友想募資2億元 購Newsmax TV與福斯打對台

大選過後的美國電視媒體，可能出現重大變化。立場保守的福斯新聞網(Fox News)不再是川普 總統的最愛，川普盟友正考慮集資買下保守派媒體「新聞極限」電視台(Newsmax TV)，跟福斯打擂台。與共和黨全國委員會(RNC)高層關係密切的希克斯投資 公司(Hicks Equity Partners)，目前正在向投資人積極募款，希望募到至少2億元。

華爾街日報(WSJ)報導，過去兩年來，川普盟友一直討論如何扶植能與福斯互別苗頭的新聞頻道為川普發聲，最近鎖定的目標是挺川派的「新聞極限」電視台。

知情人士透露，過去幾個月來，私募創投機構希克斯投資公司就多次開會，討論投資或買下「新聞極限」電視台，包括旗下的影音串流服務。

「新聞極限」電視台收視群從大選日過後大量增加，主要原因在於川普支持者對福斯新聞心灰意冷，其他新聞頻道則已經以總統當選人稱呼白登。「新聞極限」電視台主播則持續鼓吹川普聲稱「選舉被偷走」的說詞，不過都未提出具體證據。

希克斯投資公司與「新聞極限」電視台的洽談是否持續進行，目前無法確知，但某些投資人與川普盟友則透露，接下來有機會對稱霸保守派媒體20載的福斯新聞形成挑戰。

尼爾遜調查(Nielsen)公布的收視統計顯示，「新聞極限」電視台黃金時段收視群在大選日當周平均約有22萬3000名觀眾，足足暴增156%，到了12日晚間7時到8時黃金時段更突破100萬收視群，約為相同時段福斯新聞觀眾的一半。

報導指出，「新聞極限」電視台想要持續吸引挺川觀眾的目光，其實並不容易。統計顯示，大選日當周福斯新聞黃金時段平均收視表現大約有600萬收視群，較之前四周相同時段統計平均增加了22%。

「新聞極限」執行長魯迪(Chris Ruddy)受訪時指出，過去幾年來，曾有許多對象表達有意收購或投資，「新聞極限從來沒跟希克斯投資公司敲定任何協議，如果他們真的打著我們的名號募資，是完全不妥當的。」