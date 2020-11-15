白登明年上任前 美恐再增千萬人確診 死逾7萬人

全美新冠疫情近來突然嚴重起來，專家預測明年1月底前，全美確診人數還要增加到上千萬，死亡人數攀升。圖為在猶他州的醫務檢測人員13日全副武裝進行檢測。(美聯社)

總統當選人白登 承諾上任當急之務是控制新冠病毒疫情 ，可能強制戴口罩並實施更多經濟振興方案；但「路透」評估指出，染疫人數不斷飆升，現在起至1月20日白登就職典禮這兩個月，全美可能新增800到1300萬確診案例，新增死亡數可能逾7萬人。

這項預估代表這兩個月內，染疫人數可能增加80％，死亡人數增加29％；專家指出，若想改變如此嚴峻的局勢，只能靠即將卸任的川普 總統政府改變策略，或各州政府採取更嚴格且協調一致的措施。

耶魯大學流行病學教授、醫療保健活動人士龔薩福(Gregg Gonsalves)說：「疫情將比春季更嚴重，一般老百姓的日子會更慘。」

美國新冠病毒13日在寫下單日新增確診新紀錄：比前一天增加了20％；約翰霍普金斯大學數據顯示，13日全美感染案例新增18萬4514例，總計確診人數超過1080萬。12日的新增確診數是15萬3496例。

而在染疫死亡人數方面，13日有1400多人死亡，是10天以來最高的死亡人數。但該數字低於4月份創下的每日2606人死亡的高峰值。全美總計已有逾24萬4000人死於新冠肺炎。

全美各州以中西部遭受打擊最嚴重，其中包括俄亥俄、印第安納、愛阿華、奧克拉荷馬、內布拉斯加和南北達科他州。

「路透」依11月初每日確診數和增長趨勢計算指出，從現在到白登1月就職典禮，全國確診數可能新增800萬至1300萬件，新增死亡數可能在7萬至15萬人之間；華盛頓大學衛生指標與評估研究院(Institute for Health Metrics and Evaluation)也得出相似估算值，指情況若沒有任何轉變，1月20日全美染疫死亡人數將達36萬人，比11月12日增加11萬7000人。

川普最近幾周忙著為大選結果翻盤，似乎較少投入白宮抗疫小組的抗疫事務；各州和城市為防止新一波病毒傳播，本周宣布一連串新限制措施。牛津經濟研究院首席美國經濟學者達科(Gregory Daco)表示，川普的新冠病毒抗疫小組已被眾多地方防疫工作團隊取代，「要解決問題，這樣的效率可能最低，但總比沒有好。」

在白登上任前，國會不太可能通過更大筆的振興經濟方案；傳染病專家說，聯邦政府現在應該做得更多。龔薩福說：「我們應該設法鼓勵民眾待在家裡；可以付錢讓大家待在家裡，也應該發口罩給每個家庭。」

春季第一波疫情襲擊沿海大城和療養院，第二波疫情傳播到更多農村州，第三波疫情幾近失控地在全美大部分地區散播。

不少專家預測，明年春季經濟可能會因疫苗的到來而加速增長，但在那之前，整體情況極為嚴峻。高盛分析師12日報告指出：「復甦步伐可能在好轉之前進一步惡化。今年剩下的可支配收入減少，財政支持已快耗盡。」