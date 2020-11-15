防疫變政治化 白登能說服紅州戴口罩嗎？

即將進入冬季，全美新冠疫情再次爆增，將給新的白登政府帶來挑戰，在是否採取全美封城抗疫，陷入兩難。圖為白登與戴著口罩的副總統當選人賀錦麗。(美聯社)

新冠疫情爆發數月來，戴口罩、維持社交距離等防疫公衛建議已成為黨派雷區，民主黨總統當選人白登 希望領導美國 走出新冠肺炎危機，卻面臨兩黨未能就戴口罩防疫達成共識的挑戰。

川普總統及其盟友一再挑戰「聯邦疾病防治中心」(CDC)和「聯邦食品暨藥物管理局」(FDA)給全民的公衛建議，即便在新冠肺炎已於全美失控後亦然。

CDC前代理主任貝瑟(Richard Besser)說：「我們需要緩和政治措辭，否則將是自掘墳墓。」

現為美國最大健康議題慈善機構「羅伯‧伍德‧強森基金」(Robert Wood Johnson Foundation)主席的貝瑟說：「信任一旦失去，便很難重建。」

白登競選期間主打團結，上周發布緊急宣言，呼籲人們放下政治成見，齊心對抗病毒。

白登16日會晤甫成立的新冠肺炎小組顧問團隊後表示，「我們只要戴上口罩，未來幾個月就能拯救數十萬條性命，不分黨派，都是美國人；我們必須一起努力。」

種種跡象顯示，部分共和黨 官員已準備好支持戴口罩等延緩病毒擴散的措施。

猶他州上周末的染疫情況激增，病房爆滿；共和黨籍州長赫伯特(Gary Herbert)宣布緊急州令，要求州民在公共場所戴口罩。

但川普總統屢次嘲笑戴口罩的白登，他出席造勢或白宮活動時很少戴口罩，甚至在他自己確診及愈來愈多白宮官員生病後，仍不改本性。

民調顯示，兩黨人士都願意戴口罩，但許多共和黨治理的區域仍面臨反抗阻力；德州民調顯示，81%的民主黨認為必須用州法規範大眾在公共場合戴口罩，但如此認為的共和黨僅51%。

儘管病例不斷增加，許多共和黨民選官員仍拒頒全州口罩令。

南達科他州上月病例增加近三倍，蘇瀑市(Sioux Falls)的共和黨籍市長上周仍投票否決了口罩強制令。

在疫情最嚴重的北達科他州，共和黨籍的州長柏根(Doug Burgum)拒頒口罩令，甚至允許確診的護士繼續工作。

俄州共和黨籍州長德威恩(Mike DeWine)上周提議更嚴格的口罩規定，卻遭州議會推翻。

公衛領袖表示，致力防疫的措施必須克服目前的政治困難局面，尤其是在川普持續拒絕承認敗選之際。

「口罩與社交距離很遺憾的被政治武裝化」；阿拉巴馬大學伯明罕公衛學院院長麥可(Max Michael)說：「無法扳動開關，就(讓病毒)消失不見。」