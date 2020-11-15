52歲新墨州男確診新冠「移植雙肺」後奇蹟康復

52歲男子桑切斯(左)確診新冠肺炎，卻存活健康，被稱是「活奇蹟」。圖為桑切斯10月21日在鳳凰城接受複診。(美聯社)

新墨西哥州 魯塞斯城(Las Cruces)52歲男子桑切斯(Arthur Sanchez)確診新冠肺炎 ，經過七個月的治療與康復，甚至到亞利桑納州移植兩片肺；他12日在虛擬記者會中說，他的生命出現不可逆的變化，是個「活生生的奇蹟」(walking miracle)。

桑切斯12日身穿「強壯桑切斯」(Sanchez Strong)的短袖上衣，一邊表示：「我大概會把染疫比喻為待在水中太久，無法浮出水面呼吸，身處這種情境相當可怕。」

他8月到亞州聖喬瑟夫醫院(St. Joseph’s Hospital)移植肺部，成為該院疫情以來首位移植雙片肺部的人，此後他便待在該院等待康復。

新冠肺炎最初在美國 蔓延時，桑切斯以為這會像是流感並在幾個月後消失，就算染疫也認為自己夠健康可以抗疫。隨後他的家人一個一個確診，先是母親、姊妹與其丈夫，後者甚至因此過世。

他在4月接下照顧母親的工作，但復活節當天，他也確診了。桑切斯住院三天後出院，但隔天又再度進醫院，最後醫生認為他需要呼吸器。桑切斯接下來近五個月住進新墨西哥醫院，其中近四個月都得仰賴呼吸器。

聖喬瑟夫醫院醫師移植計畫醫療主任瓦利亞(Rajat Walia)表示，移植是最後辦法，他們明白桑切斯的肺部無法復原。

由於新墨西哥州無醫療設備可進行這項移植手術，因此桑切斯8月16日搭乘醫療飛機到亞州動手術；之後他又花了兩周休養才被送往康復中心。

美聯社報導，桑切斯的生命被永遠改變了，除了得面臨新冠肺炎可能會有的長期後遺症，還需要服用免疫抑制劑以防新肺部排斥；桑切斯現今的免疫系統脆弱，並因此瘦了50多磅，隨便一種病毒或疾病都可能讓他招架不住。

肺部移植在2019年美國近四萬起器官移植手術中僅佔7%，通常難以找到捐贈肺部，病患往往得在移植名單等上數周。

根據聯合網絡器官共享網絡(UNOS)統計，今年目前為止共有逾2200起肺部移植手術，但數據未顯示有多少人染疫。