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全美封城抗疫？白登陷兩難…就怕加劇民意分裂

不戴口罩、群聚時間變多 中西部確診病患飆 醫院吃不消

編譯林梅婕╱綜合14日電
即將進入冬季，全美新冠疫情再次爆增，將給新的白登政府帶來挑戰，在是否採取全美封城抗疫，陷入兩難。圖為緬因州一家商家前的告示牌，要求顧客合作戴上口罩。(美聯社)
即將進入冬季，全美新冠疫情再次爆增，將給新的白登政府帶來挑戰，在是否採取全美封城抗疫，陷入兩難。圖為緬因州一家商家前的告示牌，要求顧客合作戴上口罩。(美聯社)

隨著美國疫情全面升溫，中西部地區無論確診或是死亡的人數都急遽成長，對地方醫療機構造成極大的負擔；全國在過去兩周內新冠肺炎的病例數大增，14日公布的單日確診人數已突破18萬大關，而疫情最嚴重的地區正集中在中西部及大平原區。

專家們表示，由於氣溫降低人們聚集在室內的時間變多，使病毒傳染的風險提高，加上許多由共和黨領導、偏保守的州，拒絕配合戴口罩，也不願暫停經濟活動，使確診人數開始暴增；根據華盛頓郵報的數據顯示，北、南達科他州上周的新增病例和死亡人數為全國最高。

共和黨籍的北達科他州州長柏根(Doug Burgum)表示，該州過去一個月內確診率飆升60%，本周當地醫院更超過負荷能力，人力吃緊的程度甚至允許同樣也確診的醫護人員持續工作；然而，雖然柏根反對下令強制戴口罩，但他也呼籲當地民眾：「你們不需要相信疫情存在的事實，或是戴口罩能否有效預防傳染，但你只需要知道一件事，那就是我們的醫療體系已經百分之百被占據了。」

愛阿華州由於近日確診人數暴增，過去強力反對戴口罩和暫停經濟活動的該州州長雷諾茲(Kim Reynolds)11日開始強制民眾在室內聚集超過25人以上、還有戶外長時間的聚會活動都必須戴口罩。

民主黨籍明尼蘇達州州長沃茲(Tim Walz)提前預防疫情擴散，已針對酒吧和餐廳重新實施管制，並要求民眾保持社交安全距離；另外，為了因應感恩節假期的到來，該州13日將開始限制社交聚會活動的人數不得超過10人。

中西部地區醫療單位的前線人員已經忙得焦頭爛額，同時也強烈要求地方政府協助提供資源並設法控制疫情；北達科他州林頓市(Linton)的衛生官員莎拉‧紐頓(Sarah Newton)說：「我們有好幾個月的時間可以準備，過去我們看到別州的情況，但為何現在的我們卻還是無所適從？」

另外，華盛頓郵報的調查也顯示，8月於南達科他州舉辦的史特吉斯摩托車節(Sturgis Motorcycle Rally)，截至9月中已經造成超過330人確診、1人死亡；猶他大學醫學院醫師帕維亞(Andrew T. Pavia)說：「已經有太多的死亡案例是可以避免的。」

疫情 南達科他州 北達科他州

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