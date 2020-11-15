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全美封城抗疫？白登陷兩難…就怕加劇民意分裂

全美每日超過1000人染疫亡 專家估未來幾周還會暴增

編譯樊蕙╱綜合14日電
在德州達拉斯購物中心外的新冠檢測站。(美聯社)
在德州達拉斯購物中心外的新冠檢測站。(美聯社)

紐約時報報導，全美平均每天有超過1000人死於新冠病毒，比過去一個月增加50%。

愛阿華、明尼蘇達、新墨西哥、田納西、威斯康辛等州過去七天內出現的死亡個案比疫情爆發以來的先前任何一周都多。

過去一周內，單日超過1400例死亡的情況已出現兩次。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，全美總計超過1088萬例確診，超過24萬5000例死亡，高居全球之冠，而專家說接下來數周內死亡個案數量還可能加速攀升。

感染個案恐在數周後死亡，所以現在出現的死亡人數反映出數周前的感染狀況；公衛官員13日通報全美新增超過18萬1000例確診，創下新高紀錄。

全美目前死亡人數仍遠低於今春的每日多達2200例，但部分人士估計全美可能即將趕上或超越那些數字。

從中西部到陽光帶州(Sun Belt)，死亡人數都有所增加。

德州艾爾巴索市(El Paso)近日出現太多新冠病毒死亡個案，該郡驗屍官的門外停了五座卡車尺寸的移動式停屍間。

民眾阿瓦拉多(German Alvarado)說，他等了近兩周才能為死於新冠病毒的岳父馬西亞斯(Antonio Sierra Macias)舉行葬禮；「似乎有人認為新聞想得太多、講得太多；直到親身經歷過，才知道真實的狀況。」

新冠病毒傳入美國數月後，改良的醫學療法已出現，就算疫苗可供使用前個案暴增，仍有希望減緩死亡個案增幅。

公衛專家指出，新冠病毒疫情爆發以來，疾病致死率(case fatality rate)已有所降低，部分原因是由於全美進行的檢測數量大幅增加，也因為有愈來愈多年輕人染疫，惡化成重症的機率較低。

但患者仍大量湧入各地醫療院所，直逼部分地區醫療體系的極限。

目前有超過6萬8000人感染新冠病毒而住院，比今春與今夏兩次高峰期時更多。

部分專家呼籲進行全國協調一致的封鎖措施，為期四至六周；也有專家主張結合戴口罩、擴大檢測量、補助隔離民眾，以及針對高風險室內空間進行有特定目標的封鎖等措施，藉以減緩個案增速。

但是由於白宮沒有宣布新的抗疫措施來因應惡化中的疫情，全美多數地區企業仍照常營運，儘管有幾位州長13日開始呼籲實施新一波防疫限制。

疫情 檢測 紐約時報

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