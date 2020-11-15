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全美封城抗疫？白登陷兩難…就怕加劇民意分裂

全美封城抗疫？白登陷兩難…就怕加劇民意分裂

記者胡玉立╱綜合報導
即將進入冬季，全美新冠疫情再次爆增，將給新的白登政府帶來挑戰，在是否採取全美封城抗疫，陷入兩難。(美聯社)
即將進入冬季，全美新冠疫情再次爆增，將給新的白登政府帶來挑戰，在是否採取全美封城抗疫，陷入兩難。(美聯社)

總統當選人白登正面臨一個完全不同於其他新上任總統的兩難決定：是否應全國封鎖抗疫，以終結正在肆虐的疫情大流行。白登目前寧可避談此決定，只不斷公開呼籲國人戴口罩，勿以政治意識眼光看待新冠病毒威脅。但他本周宣布成立的新冠疫情顧問委員會，卻無可避免地為此進行了激烈辯論。

委員會成員、流行病學專家歐斯特宏(Michael Osterholm)一度建議全美封城四到六周，並提供受疫情影響的國人經濟援助，但此說遭其他兩名成員反對，指廣泛封城不該列入考慮。

擔任白登疫情諮詢委員會共同主席穆西(Vivek Murthy)向媒體表示，他們正依不同地區的疫情嚴重程度來考量和調整一系列限制措施。另一位委員會成員，紐約大學格羅斯曼醫學院傳染病專家格蘭德(Celine Grounder)則說：「我們團體的共識其實是：我們需要更細緻作法；更有針對性地在不同地點達成特定目標。」

白登競選時曾警告，確診案不斷增加，美國將迎來「疫情黑暗之冬」。明年1月就職後，白登迎戰新冠病毒，必須審慎面對敏感的封城議題。畢竟，總統幾乎不可能獨自行使權力，白登需要州和地方官員跨黨派支持；封城議題很容易在政治上擦槍走火，破壞他為癒合國家分裂所做出的努力。

約翰霍普金斯大學衛生安全中心資深學者阿達加(Amesh Adalja)說：「封城會造成反彈。如果人們不遵守規範，情況可能更糟；若封鎖不成，可能貶低這種作法的價值。」與此同時，川普13日公開表示，他不支持封城。川普卸任後，想必會向他的死忠支持者強調相同看法。

全美COVID-19確診案例迄今已逾1060萬例，近25萬人死亡。華盛頓大學模型預測至3月1日將有近43萬9000人死亡。在單日新增病例不斷破紀錄之際，部分州開始回復春季首次實施的限制，但大部分地區領袖有感於民眾對疫情破壞深感疲倦，行事謹慎。

白登在競選最初曾表示，如果科學家建議封鎖全國，他會聽從建議並採取更細緻立場。但他9月份在一場里民大會上說：「沒有必要讓整個經濟停擺。」專家認為，在川普批評封鎖政策情況下，白登避談未來的決定，是明智之舉。

至於民調則顯示，國人對封城的意願減弱了。蓋洛普調查發現，只有49％的人表示，疫情爆發情況下，他們「很可能」遵守為期一個月的居家避疫令；三分之一的受訪者表示，他們「不太可能」遵守這樣的命令。

即將進入冬季，全美新冠疫情再次爆增，將給新的白登政府帶來挑戰，在是否採取全美封城...
即將進入冬季，全美新冠疫情再次爆增，將給新的白登政府帶來挑戰，在是否採取全美封城抗疫，陷入兩難。圖為一位戴著口罩的白登支持者。(美聯社)

疫情 白登 封城

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