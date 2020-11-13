連創駭人紀錄！美日增新冠病例破15萬 13州翻倍

德州成為全美首個新冠確診人數突破百萬的州，艾爾帕索市醫院床位已告急，不敷使用。(美聯社)

全美新冠疫情 急速升溫，12日連創多個駭人紀錄，不僅過去兩周至少有13州確診病例暴增一倍，12日單日新增確診更突破15萬例的關口，累計死亡亦超過24萬人，加州 更繼德州之後成為美國 第二個新冠確診人數破100萬的州；為了避免疫情擴散，各州陸續恢復防疫措施和居家避疫令。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至12日晚間，全球新冠肺炎確診5262萬9906例，死亡129萬1837人，美國確診1052萬6906例，死亡24萬2621人。

美國新冠確診案例連續多周增加後，開始出現5月以來未見的死亡人數，11日單日死亡新增2000人，累計突破24萬人；僅過去兩天便又奪去逾3200條性命。

美國新冠死亡分別在9月22日突破20萬、10月5日破21萬、19日破22萬、31日破23萬，11月11日破24萬。

公衛部門官員12日宣布，美國新冠確診單日新增逾15萬2000例，自疫情以來首度超過15萬例，而僅僅一周前，美國4日單日新增確診才剛超越10萬例。

在德州11日成為全美第一個染疫人數突破100萬的州之後，全美人口最多的加州12日成為第二州。舊金山本周禁止餐廳內用與學校開課計畫；舊金山居民蜂擁進行新冠檢測；沙加緬度新冠住院病患過去兩周翻倍增至158人。

加州已有超過1萬8000人染疫逝世，死亡人數僅次於紐約州和德州。

新冠病毒持續蔓延到全國多數地方，根據路透(Reuters)統計，過去兩周有13州的新冠肺炎確診暴增為兩倍；醫院警告空病床持續減少，而法醫也安排使用移動式太平間。

截至12日，全美46州新冠新增確診呈現上升趨勢，四州保持平穩，無任何一州疫情減緩；從西岸的阿拉斯加、愛達荷，到東岸的康乃狄克和新罕布夏州，共有31州截至11日的一周新增確診高於前一周。

佛蒙特、猶他和俄勒岡州等至少10州的單日新增確診12日再創新高。在中西部，愛阿華州為疫情最慘重的地方，明尼蘇達、密西根和伊利諾州僅隨其後。

伊州成為疫情新熱點區，過去兩周新增確診逾13萬例，不僅高於重災區德州和加州，更居全國之首；伊州州長普立茲克(J.B. Pritzker)暗示可能很快會實施居家避疫令，「我們快沒時間了，而且選擇所剩無幾。」

芝加哥市長表示，市民從16日起僅能因上班上課或必要需求離家。

包括賓州和印第安納州疫情也相當慘重，12日單日新增確診均超越1000例；俄亥俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)警告新冠住院病患創新高；威斯康新州本周已知確診突破30萬例。

根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project) ，新冠住院病患12日亦創新高，增至6萬7096人；這是連續第三天打破紀錄，而且還是五周前的兩倍。

紐約、加州等熱點區恢復防疫限制，試圖在冬季來臨前控制疫情；密西根州底特律公立學校12日宣布明年1月11日前暫停學校親自授課；紐約州州長葛謨(Andrew M. Cuomo)限制10人以上私人聚會，其他州也祭出類似集會人數限制。