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加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

新冠疫情衝擊 AAA預測：感恩節遊客少10% 搭機人數大跌50%

特派員黃惠玲╱綜合報導
AAA預測，今年感恩節搭機人數將比去年減少五成。(特派員黃惠玲／攝影)
AAA預測，今年感恩節搭機人數將比去年減少五成。(特派員黃惠玲／攝影)

擔憂染疫，今年民眾感恩節出遊的意願低，美國汽車協會(AAA)預測，今年感恩節出行人數將比去年同期下跌10%，這也是從2008年經濟危機以來，跌幅最大的一年，其中計畫開車出遊者微幅減少4.3%，搭機人數將少近五成，乘坐公共交通工具者降近八成。

上述現象與新冠疫情有關，包括安全疑慮、高失業率，且多州鼓勵民眾盡量少出門。防疫官員與科學家也警告，全美確診人數激增，已從初期集中老人院，到現在很大部分是由一些看似安全的小型私人活動造成，例如聚餐、在外過夜、搭別人的車輛等。

白宮新冠病毒小組也督促疫情重災州減少家庭與朋友的聚會，因為無症狀的患者，時常在這類聚會中感染多人，特別是感恩節這種團聚的節日。

據AAA預測，今年感恩節約有5000萬人計畫出行，比去年同期至少減少500萬人，4780萬人將選擇開車，比率達95%。搭機旅遊人數則將比去年同期減少47.5%，為有史以來最大的降幅，感恩節期間機票價格也跌到三年來的最低。搭乘巴士、火車或遊輪者，將比去年跌76.2%。

出行減少，預計公路交通流量也會降低，不過在主要的城市地區，常出現交通瓶頸的路段，延誤將更嚴重，AAA預估這些地方的交通壅塞情況，將比平常嚴重達30%，而感恩節前一天(25日)下午車流將達節日高峰。

此外，今年感恩節前後的汽油價格將比去年便宜，對計畫開車出行者是個好消息；AAA指出，今年每加侖油價將比去年便宜近0.5元，10月平均油價已跌到15年來同期最低。

AAA也提醒計畫出行者查詢目的地州府、地方政府是否有旅行防疫命令，例如紐約州規定旅客抵達紐約前三天，必須接受檢測並呈陰性，抵達後隔離三天，再於第四天受測；芝加哥也將全美50州依照疫情分級，要求旅客隔離14天或出具檢測陰性證明。

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