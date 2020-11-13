白登顧問倡封城 佛奇：不需要 疫苗快到了

與總統當選人白登的防疫顧問不同調，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇要求民眾加強個人防疫措施，不必大規模封城。(美聯社)

美國新冠肺炎疫情 惡化，11日單日確診人數創下新高，但國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)要求民眾加強個人防疫措施，不必大規模封城 ；他的看法與民主黨總統當選人白登的防疫顧問、知名傳染病學家歐斯特宏(Michael Osterholm)「封城四至六周」的建議不同調。

在倫敦智庫英國皇家國際事務研究所(Chatham House)12日舉行的的網上論壇中，佛奇也表示，雖然疫苗 不會使病毒完全消失，但將快速地終結疫情。

佛奇12日接受接受美國廣播公司(ABC)的「早安美國」(Good Morning America)訪問，重申全國性的封城不可行，「美國大眾不會想要封城」。佛奇認為，若民眾能加強保持社交距離和戴口罩等基本防疫措施，就算政府沒有大動作，疫情也將趨緩。

他說：「我真心相信，我們不需要封城。」

不過目前擔任明尼蘇達大學傳染病研究和政策中心主任的歐斯特宏則傾向透過封城減緩疫情。他說：「我們能推出新的紓困方案，補貼損失工資的民眾，補助小型、中型企業，以及市政府和州政府，這全是我們能做到的。如果這麼做，我們將能封城四至六周，將確診人數徹底壓低。」

製藥大廠輝瑞(Pfizer)的疫苗試驗本周傳出好消息，初步分析疫苗效力高達90%。佛奇表示，官員希望在明年春天，就能讓一般民眾接受疫苗注射。

輝瑞預計在下周取得安全性數據資料後，將送交聯邦食品藥物管理局(Food and Drug Administration，FDA)審核，有機會成為美國第一個通過核准的新冠疫苗。

佛奇說：「我確定的是，疫情不會再長時間存在，因為我相信疫苗將扭轉局勢。」不過他仍強調，個人最基本的防疫措施，才是對抗病毒最有利的武器。他說：「我們的支援(疫苗)已在路上，但還要再堅持一下。」

不過公衛專家擔心，疫情仍有可能存在防疫不完全的地區。