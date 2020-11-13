全美疫情惡化 各州紛下新防疫令 更多共和黨州長規定全州戴口罩

全美各地新冠病毒確診數持續創下歷史新高，面對秋季這波明顯強過春夏季的疫情巨浪，各州紛採新的防疫措施。圖為洛杉磯市街頭標語提醒人們戴口罩。(Getty Images)

全美各地新冠病毒確診數持續創下歷史新高，面對秋季這波明顯強過春夏季的疫情 巨浪，包括紐約、馬里蘭、明尼蘇達、愛阿華、猶他和其他各州州長，紛紛採取新的防疫措施，更多共和黨 州長加入下令州民戴口罩行列，希望藉此預防染病和死亡、減輕醫院壓力，以免必須採取更嚴厲措施、造成更多停課和經濟損失。

全美確診案例11日連續第9天突破10萬例，住院人數上升至創紀錄的6萬5386例；儘管歐洲多國最近採取更廣泛的封城措施，但美國許多州仍拒絕全面封鎖；理由是，與春季疫情剛爆發相比，現在對病毒傳播方式、醫院如何做好準備等等，已有更多了解；也避免對已陷入困境的企業和家庭造成更序傷害。

但若疫情持續惡化，公共政策制定者並不排除採取廣泛封鎖措施。

「現在情況十萬火急，必須將疫情降溫。」俄亥俄州共和黨籍州長狄懷恩(Mike DeWine)指出，「情況前所未見，春季和夏季的浪潮都不像現在這樣。」他表示，挽救經濟和打擊病毒這兩件事，不該分開來談，「消費者能否安心外出的信心，與病毒在社區蔓延的嚴重程度直接相關。」

狄懷恩11日宣布實施更嚴格的口罩令，允許短暫關閉屢次犯規的企業，並對接待區域人數設新限制。他表示，如果趨勢持續下去，下周他可能關閉酒吧、餐館和健身房，因為這些地方很難持續戴口罩。

馬里蘭州共和黨籍州長霍根(Larry Hogan)宣布防疫新措施表示，「病毒不會因為我們想回到疫情前的正常生活而遠離。」霍根宣布室內用餐比率從75％降低到50％，並要求政府雇員使用遠距辦公，強烈建議企業雇主也這麼做。

他呼籲州民延後或取消至他州旅行，並將室內聚會人數限制在25人以內。霍根說：「我們努力維護就業，防止小企業破產倒閉，同時也設法讓大家活下去，這是微妙的平衡。」

加州 公共衛生局局長加利（Mark Ghaly）則表示，「若情況持續，至下周加州將有逾半郡進入更嚴格等級。」加州過去14天內，住院人數增加31.6％，加護病房人數增加29.7％。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)已宣布大多數酒吧和餐館晚上10時宵禁，私人聚會人數限制為十人；若這些不足以減緩傳播，將進一步減少室內用餐人數在內。

猶他州共和黨州長赫伯特(Gary Herbert)也已規定全州戴口罩。他說，「口罩不會對經濟造成負面影響，此事無庸置疑。」

康乃狄克州最近幾天將私人聚會人數限制為十人，明尼蘇達州和北卡羅來納州本周也實施類似規定。愛阿華州共和黨籍州長規定，室內25人以上或室外100人的聚會都需要戴口罩，只有吃飯或喝水除外。