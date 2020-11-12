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白登首項內閣人事 多年戰友柯連恩出任幕僚長

記者張文馨郭宣含／綜合報導
總統當選人白登11日宣布首件人事，指派政治顧問柯連恩為白宫幕僚長。(路透)
總統當選人白登11日宣布首件人事，指派政治顧問柯連恩為白宫幕僚長。(路透)

總統當選人白登政權交接團隊11日發布第一項人事任命，由白登多年顧問柯連恩(Ron Klain)出任白宮幕僚長；白登提到與柯連恩並肩作戰處理2009年的經濟衰退、2014年的伊波拉病毒危機，當國家面對危機的此刻，需要他的豐富經歷。

柯連恩在聲明中表示，這是他的榮幸，對於白登的信任感到謙卑，期待協助白登團隊，應對變局並治癒分裂的美國。

紐時報導，柯連恩1989年自哈佛法學院畢業後，就進入國會輔佐白登；2009年白登擔任前總統歐巴馬的副總統，選擇柯連恩做副總統幕僚長；在今年之前，白登1988年和2008年兩度參與民主黨總統初選，柯連恩都是競選顧問。

2014年到2015年，柯連恩擔任應對伊波拉病毒的白宮協調員，並關注新冠肺炎疫情的應對工作；處理疫情正是白登入主白宮後的第一要務。

紐時報導，柯連恩經常在推特上發表抨擊川普總統應對疫情的推文，火力十足；在競選期間，白登陣營也強打柯連恩就疫情處理挑戰川普的影片。

紐時形容，柯連恩行事沈穩，也足夠機智剽悍，多年耕耘行政和立法部門，熟悉權力運作。

CNN報導，白登也正從他的資深顧問團隊中，挑選白宮顧問，本周結束前會公布一部分名單；但白登可能不會在感恩節前公布內閣名單。

除了柯連恩，紐約時報報導，為整頓川普破壞的外交原則，白登可能起用歐巴馬時代戰情室成員，包括曾任副國安顧問與副國務卿的布林肯(Antony Blinken)、中央情報局(CIA)前副局長海恩斯(Avril Haines)、前國安顧問萊斯(Susan Rice)，以及國防部前政策次長佛洛諾伊(Michèle Flournoy)。

紐時指出，布林肯可能出任國安顧問或國務卿，其他國務卿人選還有萊斯與聯邦參議員庫恩斯(Chris Coons)；海恩斯或前CIA副局長莫瑞爾(Michael Morell)有機會出任CIA局長。

紐時預測，佛洛諾伊是國防部長可能人選，她受到共和黨人尊敬，確認提名時可能幾無反對聲音；歐巴馬的國土安全部部長強生(Jeh Johnson)也是防長的口袋名單。

前外交政策顧問孟捷慕(James Mann)表示：「我想幾乎每位被點到名字的人，都曾在歐巴馬底下工作。」

另外，從未在歐巴馬政府任職的印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)有意爭取駐聯合國大使。

民主黨部分人士與分析師認為，白登團隊人選過於謹慎保守；對某些人來說，這群華府外交建制派對美國霸權過於自信，且不惜訴諸武力。

紐時報導，民主黨的自由派正在積極運作，敦促白登兌現競選支票，廣納各種族、少數族群和LGBTQ族群的代表進入白宮。

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