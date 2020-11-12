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無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

白登費城獻花 川普選後首現身 推文再稱贏家

記者胡玉立／綜合報導
總統當選人白登夫婦11日到賓州費城的韓戰紀念碑致敬。(Getty Images)
總統當選人白登夫婦11日到賓州費城的韓戰紀念碑致敬。(Getty Images)

川普總統11日上午前往阿靈頓國家公墓紀念退伍軍人節，這是他在總統大選競選連任落敗後，首次正式公開露面，仍繼續推文強調自己「贏了」；民主黨總統當選人白登則在費城韓戰紀念館偕同妻子吉兒‧白登獻花圈，其陣營同時繼續低調推動權力交接工作，對抗川普種種質疑選舉合法性的強硬作為。

川普與第一夫人梅蘭妮亞、長女伊凡卡(Ivanka Trump)，以及副總統潘斯伉儷，一起參加無名英雄墓獻花圈儀式，但露面時間不到10分鐘；上一回川普公開露面，是上周末在維吉尼亞州打高爾夫球，沒多久白登就確定拿下賓州，確定勝選 。

雖然川普8日以來一直待在白宮未公開露面，但11日持續抨擊選舉舞弊，他在推特發文除再次強調自己「贏了」，還直接點名攻擊費城一名共和黨籍選務專員，因為該官員否認費城有任何選舉舞弊發生；川普另外推文聲稱，他已準備在威斯康辛州獲勝。

川普11日也發表紀念退伍軍人節的聲明，表彰軍人「在逆境中表現出勇氣和堅毅」，並自誇川普政府為改善退伍軍人生活做了許多努力。

與川普在大選後拒絕承認敗選、深居白宮相對照，白登則每天都舉行公開的活動，並多次發表聲明。自上周末各主要媒體宣布白登勝選以來，白登已為數十個政府機構設立過渡小組，對外概述他上後各項優先施政重點，其中包括如何因應新冠病毒疫情在內。

白登也持續與世界各國領導人電話溝通，未來兩周內還可望宣布有關新內閣人事的消息。不過，白登團隊與川普政府在權力過渡方面，因聯邦總務署(GSA)未獲川普政府授權認可選舉結果，使得正式移交作業遲遲無法展開運作。

與此同時，白登法律團隊不願介入任何川普陣營推翻選舉結果的法庭挑戰，也尚未打算透過訴訟來取得政府資金或簡報。

目前白登及其團隊已將川普的「最後一搏」視為迎接最終成果前的「噪音」；他們努力跨過各種障礙，對過渡計劃有信心，堅定地朝就職典禮邁進。

連續多日未公開露面的川普總統11日與第一夫人梅蘭妮亞，在維州阿靈頓國家公墓向無名...
連續多日未公開露面的川普總統11日與第一夫人梅蘭妮亞，在維州阿靈頓國家公墓向無名戰士之墓獻花致敬。(路透)

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