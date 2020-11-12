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無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

記者張文馨／華盛頓報導
有傳川普可能在年底前，宣布競選2024年總統。(Getty Images)
有傳川普可能在年底前，宣布競選2024年總統。(Getty Images)

民主黨總統當選人白登已篤定贏得大選，但川普總統11日仍推文稱自己「大贏這場選舉」，拒絕承認敗選；但國家廣播公司新聞網(NBC)11日報導，川普可能以「承認選舉結果但不認輸」的方式，結束這場選戰，離開白宮。

川普11日晚間推文，稱自己現在已有7300萬張合格選票，並在另一則推文表示，他支持現任共和黨全國委員會主席麥丹尼爾(Ronna McDaniel)連任；路透引述知情人士說法指，這是川普宣布自己將競選2024總統的序曲。

路透報導，川普可能在年底前，就會宣布競選2024年總統。 

NBC報導，越來越多的川普顧問認為，即便未來幾周確認計票結果，川普也不會說他輸掉選舉。

「不用期待他(指川普)會認輸，川普可能會說：『我們無法相信這個結果，但我不會對此表示質疑。』」這是川普一名助理近日在了解川普想法後，所做的推估。

另一位顧問表示，在法律戰和重新計票都完成後，川普可能妥協稱「承認選舉結果，但我們永遠都不會知道其中真相。」這名顧問補充說，現在還不到那個時候。

NBC報導，只剩一小撮的川普資深顧問仍堅信總統還有獲勝機會；部分顧問說，總統越來越了解，選舉結果可能不會逆轉的事實，甚至可說，「川普自知逆轉勝的機率趨近於零。」川普聽進了這些意見，顧問也開始替川普謀後路。

川普的前律師柯恩(Michael Cohen)11日接受新聞台MSNBC訪問時表示，川普喜歡海湖莊園，通常在那裡度過聖誕節，會直到1月5日或6日才回華府，他也懷疑川普會回華府，「我不相信他會參加就職典禮，因為川普無法忍受在鎂光燈包圍下，全世界都將他視為輸家，他做不到。」

在川普被媒體認定敗選後，美國有線電視新聞網(CNN)曾報導川普女婿兼高階顧問庫許納(Jared Kushner)和第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)都勸川普承認敗選，但遭駁斥；每日郵報(Daily Mail)報導指，第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)希望父親承認敗選，她是為自己未來競選美國總統鋪路。

來源：世界新聞網

川普 美國 華府

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