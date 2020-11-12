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川普控舞弊卻沒證據 各州反駁：今年是最平順選舉

記者顏伶如／綜合報導
川普。（路透）
川普。（路透）

從大選日結束以來，川普總統不斷提出沒有根據的各種指控，但各州選務官員與選舉專家則反駁，2020年大選在全美各地順利舉行，並無任何大規模舞弊情事。

選舉專家分析，今年提前投票選民人數暴增，共有1億700萬選民透過通訊投票或親自到投票所完成提早投票，讓11月3日大選日當天地方選務機關的運作壓力相對減輕，而且各地投票所也沒有發生暴力或選民恫嚇事件。

川普任命的美國選舉協助委員會(Election Assistance Commission)民主黨籍主席霍夫蘭(Ben Hovland)說：「2020年大選是我們見過運行最為順利，也最為良好的一場選舉，在面臨各種艱難挑戰的情況下，特別顯得難能可貴。」

在川普以些微差距落敗的威斯康辛州，選務主委沃爾夫(Meagan Wolfe)指出，根據辦公室收到，各地選舉狀況回報，並沒有出現任何問題，也沒有接到有關任何舞弊情事的投訴。

而在川普同樣輸給白登的密西根州，民主黨籍州檢察長內塞爾(Dana Nessel)說，這次大選在密州運作非常平順，計票過程並沒有不尋常狀況發生，「有的只是一些毫無根據的指控，天馬行空的臆測，還有陰謀論」。

紐約時報在9日、10日兩天，針對全美50州選務官員或州務卿進行電話訪問，得到回覆確認這次大選並無舞弊行為。這項採訪只有德州的選務官員尚未回應。

「很多人拼命製造有關大選的不實消息。」俄亥俄州共和黨籍州務卿拉羅斯(Frank LaRose)指出，各種陰謀論、謠言及不實訊息滿天飛，各種神話在這場選舉中孳生。

部份接受訪問的選務主管指屋，這次選舉出現的一些小狀況，在所有選舉都會發生，包括少數違法投票或雙重投票，以及某些技術問題、計算誤差。目前全美各州都在進行計票檢驗，這是確認投票結果的標準作業程序其中一環。

來源：世界新聞網

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