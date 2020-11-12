國防部人事風吹 效忠川普者接任 民主黨：國安危機

川普總統推文開除國防部長艾思。（美聯社）

川普 總統推文開除國防部 長艾思博(Mark Esper)次日，國防部三名文職高官10日相繼辭職，由支持川普者接任；多名國土安全部(DHS)前官員及聯邦議員對此相當關切，認為這不僅是國防部在總統交接期不穩的警訊，也威脅美國的世界地位。

國防部人事大風吹，凸顯川普趕在白登 明年就任前，履行各項競選承諾的可能性，包括下令美軍全面撤出阿富汗。

民主黨人士認為，川普此舉一來向反美國家傳遞危險訊息，二來讓政權平順交接給白登的希望渺茫。

由前國安部部長組成的跨黨派團體發表聯合聲明，籲川普致力「和平移轉權力」，且「交接給白登政府的複雜過渡程序必須即刻開始」。

簽署聲明者共有四位，分別是共和黨總統小布希任命的國安部首位部長芮吉(Tom Ridge)、契爾托夫(Michael Chertoff)，以及前總統歐巴馬任命的珍妮‧納波利塔諾(Janet Napolitano)和強森(Jeh C. Johnson)。

四人寫道：「我國正逢雙重危機，全球疫情和嚴重的經濟衰退，疫情會讓交接工作更複雜，在對我國風險甚高之際，我們不需要多浪費一天啟動交接程序。為了國人好，我們現在就必須開始。」

聲明中指出，「領袖必須保護歷史民主進程，我們將利用每項可用資源，協助國家和平且有秩序的政府權力交接。」

川普堅稱選舉存在舞弊且違法，10日推文說「我們會贏」。

多數共和黨民選政治人物支持川普宣稱選舉舞弊的說法，尤其是具備佛州背景的大多數人，但前總統小布希和他的胞弟傑布·布希(Jeb Bush)都已經祝賀民主黨總統當選人白登。

而在國防部方面，助理部長安德森(James Anderson)、負責情報事務的助理部長克南(Joseph Kernan)，以及艾斯博的前幕僚長史都華(Jen Stewart) )10日相繼辭職。

艾思博的職位現由國家反恐中心主任米勒(Christopher Miller)代理，克南的工作則由柯恩-華特尼克(Ezra Cohen-Watnick)接掌，安德森的職缺則由曾形容前總統歐巴馬為「恐怖分子領袖」的退役陸軍准將塔塔(Anthony Tata)遞補。

眾院軍事委員會主席史密斯(Adam Smith，民主黨)說：「總統交接期間調整國防部高階職位有多危險，怎麼講都不過分；若這只是趨勢開端，總統開除或逼走資深國安專業人士，並以對他輸誠者代之，將會很危險。」

有線電視新聞網(CNN)報導，下一個可能遭川普拔官的，可能是中央情報局(CIA)局長吉娜‧哈斯柏(Gina Haspel)；川普與部分保守派盟友漸對哈斯柏不滿，抱怨她遲拒公布「深層政府」文件。